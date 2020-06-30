Dudu publica foto após atividade separada do elenco do Palmeiras

Na legenda, ele escreveu “mais um dia trabalho”, com emoji de um porco e também o número 7, sua camisa no clube. Tanto ontem quanto hoje, o jogador teria pedido para atuar na parte da manhã. Um pouco mais cedo, a defesa do jogador divulgou imagens gravadas da garagem e do exterior do prédio onde ele é acusado pela ex-mulher, Mallu Ohana, de ter cometido agressões.

Esta foi a primeira imagem divulgada por ele desde o dia 18 de junho. A acusação foi feita na segunda-feira, dia 22, e divulgada na terça, dia 23. Ele prestou esclarecimentos na delegacia e nega as agressões.E MAIS:Defesa de Dudu apresenta novas provas sobre confusão com ex-esposa; veja cronologia do casoDudu teria pedido para ser negociado em reunião com o PalmeirasPalmeiras se reapresenta e confirma recuperação de atleta com COVID-19Basel anuncia Arthur Cabral após chegar em acordo com o PalmeirasNamorada de Dudu abre B.O contra ex-esposa do atleta por ameaçaAlém disso, Dudu também está em voga por conta de uma possível transferência para o Al-Duhail, do Qatar, em interesse que surgiu antes da suposta agressão, mas acabou ganhando destaque juntamente com ela. Ele teria não só pedido para treinar separadamente, como também para a diretoria que gostaria de ser transferido. Ver essa foto no Instagram Mais um dia de trabalho?7️⃣ Uma publicação compartilhada por Eduardo Pereira Rodrigues (@7_dudu) em 30 de Jun, 2020 às 7:04 PDT E MAIS: