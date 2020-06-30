Dudu publica foto após atividade separada do elenco do Palmeiras

O atacante Dudu apareceu em suas redes sociais na manhã desta terça-feira quando publicou uma foto sentado no gramado da Academia de Futebol, CT do Palmeiras, após ter realizado suas atividades em separado do elenco. Foi um pedido dele treinar separadamente.
Na legenda, ele escreveu “mais um dia trabalho”, com emoji de um porco e também o número 7, sua camisa no clube. Tanto ontem quanto hoje, o jogador teria pedido para atuar na parte da manhã. Um pouco mais cedo, a defesa do jogador divulgou imagens gravadas da garagem e do exterior do prédio onde ele é acusado pela ex-mulher, Mallu Ohana, de ter cometido agressões.
Esta foi a primeira imagem divulgada por ele desde o dia 18 de junho. A acusação foi feita na segunda-feira, dia 22, e divulgada na terça, dia 23. Ele prestou esclarecimentos na delegacia e nega as agressões.E MAIS:Defesa de Dudu apresenta novas provas sobre confusão com ex-esposa; veja cronologia do casoDudu teria pedido para ser negociado em reunião com o PalmeirasPalmeiras se reapresenta e confirma recuperação de atleta com COVID-19Basel anuncia Arthur Cabral após chegar em acordo com o PalmeirasNamorada de Dudu abre B.O contra ex-esposa do atleta por ameaçaAlém disso, Dudu também está em voga por conta de uma possível transferência para o Al-Duhail, do Qatar, em interesse que surgiu antes da suposta agressão, mas acabou ganhando destaque juntamente com ela. Ele teria não só pedido para treinar separadamente, como também para a diretoria que gostaria de ser transferido. Ver essa foto no Instagram Mais um dia de trabalho?7️⃣ Uma publicação compartilhada por Eduardo Pereira Rodrigues (@7_dudu) em 30 de Jun, 2020 às 7:04 PDT E MAIS: