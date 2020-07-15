Dudu ou Hulk? Veja quem tem números melhores desde 2015

Crédito: Dudu e Hulk têm bons números (Montagem sobre fotos de Cesar Greco/Agência Palmeiras e Reprodução/Instagram

Perto de perder Dudu, que tem embarque marcado para esta quarta-feira para ir ao Qatar assinar contrato de empréstimo por um ano com o Al Duhail, o Palmeiras sonha com Hulk, que comunicou ao Shanghai SIPG que não renovará o vínculo que acaba em dezembro. Nessa possível troca no ataque, que só ocorreria em 2021, o LANCE! analisou os números dos dois desde 2015, quando Dudu chegou ao Verdão. E o jogador do futebol chinês leva vantagem.

Somando uma temporada e meia pelo Zenit, da Rússia, e o que atuou no Shanghai SIPG, desde 2016, Hulk acumula 102 gols e 85 assistências em 180 jogos, em uma média de participação direta superior a um gol a cada vez que entra em campo (187 em 180 jogos). Dudu soma 70 gols e 75 assistências em 295 jogos, em média próxima de participação direta em um gol a cada duas partidas (são 145 em 295 compromissos oficiais).Os números de Hulk são do site Transfermarkt, que considera somente jogos oficiais. Como o portal também não leva em conta atuações no Campeonato Paulista, por justiça, o LANCE! comparou com os dados oficiais do Palmeiras sobre Dudu, excluindo sua participação em dez amistosos, nos quais não balançou as redes e deu três passes que se tornaram gol.

Logicamente, a análise é com base na visão fria das estatísticas, sem levar em conta a diferença nas dificuldades encontradas por Hulk, atuando em calendários com maior intervalo entre as partidas, como os de Rússia e China, e por Dudu, que raramente foi desfalque em cinco anos e meio de maratona de compromissos pelo Palmeiras. Também não é levado em conta o fato de Hulk ter alternado como centroavante e ponta, e Dudu, entre ponta e meia.

Desde janeiro de 2015 para cá, Hulk conquistou cinco títulos: uma Liga Russa, uma Copa da Rússia e uma Supercopa da Rússia, todos pelo Zenit, e, pelo Shanghai SIPG, um Campeonato Chinês e uma Copa da China. Dudu, por sua vez, no mesmo período, ergueu com o Palmeiras três troféus: dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil.

Dudu tem viagem marcada para esta quarta-feira rumo ao Qatar para concluir sua saída. O Al Duhail pagará 7 milhões de euros (mais de R$ 43 milhões) para ter o camisa 7 emprestado por um ano, podendo desembolsar mais 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) por bônus pelo seu desempenho esportivo e com preço fixado de mais 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 36 milhões) para comprá-lo em definitivo, em 2021, ficando com 80% de seus direitos. O atacante tem 28 anos de idade e receberá salário bem superior.

Hulk, que completará 34 anos no próximo dia 25, ainda cumpre contrato até dezembro e comunicou que deixará seu clube na China em reunião na última terça-feira. O Palmeiras, seu time do coração, se aproximou dele durante o período em que ele esteve em São Paulo, em fevereiro, convidando-o a ver jogo no Allianz Parque e a conhecer a Academia de Futebol, além de acordar com a presença de seus filhos em equipe inferiores do clube.

João Paulo Sampaio, coordenador da base, é amigo de Hulk há duas décadas e é o principal ator na tentativa do Verdão de trazê-lo. Mas, para ter chance, o Palmeiras precisa contar que o atacante não leve em consideração apenas o lado financeiro, como prometeu, e não aceite atuar em outros mercados que já o sondam, como da Europa - Galatasaray, da Turquia, e agremiações de Portugal e Rússia têm realizado sondagens.

Veja como foram Dudu e Hulk ano a ano em jogos oficiais de times desde 2015:

2015​Dudu: 16 gols e 13 assistências em 55 jogosHulk: 21 gols e 24 assistências em 39 jogos

2016Dudu: 9 gols e 12 assistências em 51 jogosHulk: 16 gols e 9 assistências em 24 jogos

2017​Dudu: 16 gols e 12 assistências em 51 jogosHulk: 30 gols e 25 assistências em 44 jogos

2018Dudu: 14 gols e 18 assistências em 64 jogosHulk: 17 gols e 17 assistências em 35 jogos

2019Dudu: 13 gols e 17 assistências em 64 jogosHulk: 17 gols e 10 assistências em 37 jogos