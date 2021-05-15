Dudu manda recado sobre volta ao Palmeiras: ‘Já já estamos aí’

Na noite desta sexta-feira (14), Dudu agitou a torcida alviverde no Instagram após ser indagado por Ademir da Guia, ídolo do Palmeiras, sobre uma possível volta ao clube. O camisa 7 mandou um recado direto: “Já já estamos aí”.>> ATUAÇÕES: Rony e Luiz Adriano entram para decidir vaga ao Palmeiras>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação