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Dudu manda recado sobre volta ao Palmeiras: ‘Já já estamos aí’

Em rede social, jogador deu pista de que o retorno ao Verdão está próximo de acontecer; Al Duhail tem até este sábado (15) para definir compra do atacante
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Publicado em 14 de Maio de 2021 às 23:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 23:12
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na noite desta sexta-feira (14), Dudu agitou a torcida alviverde no Instagram após ser indagado por Ademir da Guia, ídolo do Palmeiras, sobre uma possível volta ao clube. O camisa 7 mandou um recado direto: “Já já estamos aí”.>> ATUAÇÕES: Rony e Luiz Adriano entram para decidir vaga ao Palmeiras>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
Por outro lado, se o Al Duhail optar por comprá-lo, o Verdão receberá € 6 milhões (cerca de R$ 40 milhões) à vista, quantia que também é vista com bons olhos pela alta cúpula alviverde, principalmente devido à perda de receitas pela pandemia.

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