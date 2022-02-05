Dudu garante Palmeiras focado na semifinal do Mundial para não repetir 2021

Principal nome do Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes, o atacante Dudu falou neste sábado (5), após o terceiro dia de treinos em Abu Dhabi para o Mundial de Clubes, que o foco é total do elenco para a partida semifinal, que acontece na terça-feira (8), diante do vencedor do duelo entre Al Ahly, do Egito, e Monterrey, do México, que acontece nesta tarde.- Sabemos a importância desta semifinal, temos de estar bastante focados no primeiro jogo. No ano passado, o clube estava com um desgaste grande, muitos jogos, acabou a Libertadores no sábado e o time já viajou na terça-feira para o Mundial. Nem deu tempo de fazer a adaptação com o fuso horário praticamente, e neste ano tivemos tempo. Isso não garante que ganharemos, mas estamos concentrados para, se Deus quiser, chegarmos à final.

Esse será o primeiro Mundial de Clubes que Dudu jogará com a camisa alviverde, já que no ano passado estava emprestado a um clube do Qatar, durante a disputa. Não participou da campanha, com nenhuma vitória e sequer um gol marcado.

Minimizando o diferencial que ele mesmo pode trazer ao time, o camisa 7 dá a receita para que o Verdão não seja surpreendido e possa se garantir na final.

- O principal é a gente focar em nosso jogo e em nosso papel. Temos um jeito de jogar e não podemos mudar. Temos sim de estudar o adversário, ainda não sabemos contra quem jogaremos, mas já temos bastante informações dos dois times. A gente sabe que será um jogo difícil, seja contra quem for. A gente espera que o nosso time possa estar bem mais concentrado e ligado do que o adversário para poder chegar à final, que é muito importante para o clube.

Dudu também celebrou a presença dos torcedores do Verdão em Abu Dhabi.

- Fico feliz pelo apoio da torcida, o esforço que eles fazem para ir aos jogos. Não só no Mundial, mas no Paulista, no Brasileiro e na Libertadores também. O torcedor sempre está perto da gente nos apoiando e, com certeza, ajudará bastante. Espero que no dia 8 a gente esteja com uma sintonia boa com o torcedor e que possamos fazer um grande jogo para conquistar uma vaga na final.