Dudu e Veron participam de treino coletivo em reapresentação do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras, agora líder do Brasileirão, iniciou a preparação para o duelo contra o Santos, pela 11ª rodada da competição, nesta quinta-feira (8), na Academia de Futebol. Dudu, Gabriel Veron e Pedrão, que ainda estão sendo supervisionados à parte pelo Núcleo de Saúde e Performance, participaram em tempo integral do coletivo desta manhã.

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A comissão técnica conduziu um treino tático com os os jogadores que não foram titulares da última partida na vitória sobre o Grêmio na última quarta-feira (7). Enquanto isso, os onze escalados por Abel, que iniciaram a partida, permaneceram na parte interna do centro de excelência realizando exercícios de regeneração física.

O elenco foi separado em dois grupos para praticar um treino posicional com trabalho de troca de passes e movimentação pelo campo. Na sequência, foi realizado um coletivo de aproximadamente uma hora com todos os atletas do plantel principal disponíveis (incluindo Dudu, Pedrão e Veron), além de alguns jogadores do grupo de apoio e jovens das categorias base Alviverde, que tem auxiliados nos treinamentos.