Dudu diz que Palmeiras precisava vencer e destaca intensidade da equipe em Dérbi

Autor do terceiro gol da vitória por 3 a 0 do Palmeiras sobre o Corinthians, na noite deste sábado (23), na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro, Dudu era só elogios ao desempenho da equipe.- A gente precisava ganhar para recuperar os pontos perdidos na primeira rodada. Fizemos um grande jogo contra o Flamengo, faltou detalhe para ganhar. Tivemos uma intensidade muito boa. A equipe está de parabéns pelo resultado - destacou o camisa 7.
Com o resultado, o Verdão subiu para a quinta colocação do Brasileirão, com cinco pontos.
Agora, a equipe do técnico Abel Ferreira volta as suas atenções para a Libertadores. O Palmeiras visita o Emelec, do Equador, na quarta-feira (27), às 21h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos do torneio.TABELA> Confira a tabela do Brasileirão, simule resultados e veja a classificação> Confira o aplicativo de resultados do LANCE!