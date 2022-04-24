Dudu diz que Palmeiras precisava vencer e destaca intensidade da equipe em Dérbi

Autor do terceiro gol da vitória por 3 a 0 do Palmeiras sobre o Corinthians, na noite deste sábado (23), na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro, Dudu era só elogios ao desempenho da equipe.- A gente precisava ganhar para recuperar os pontos perdidos na primeira rodada. Fizemos um grande jogo contra o Flamengo, faltou detalhe para ganhar. Tivemos uma intensidade muito boa. A equipe está de parabéns pelo resultado - destacou o camisa 7.