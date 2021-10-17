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Dudu critica comentários da torcida do Palmeiras sobre Luiz Adriano: ‘Se xinga um, xinga todos’

Centroavante não vive uma boa fase no Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 18:11

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 18:11

Crédito: Cesar Greco
O atacante Luiz Adriano não vive bom momento no Palmeiras e isso afeta sua relação com a torcida. Antes da partida contra o Red Bull Bragantino, o atleta já havia discutiu com um torcedor no Allianz Parque.Na vitória por 1 a 0 contra o Internacional, neste domingo (17), os palmeirenses voltaram a tecer críticas ao centroavante nas arquibancadas e não cantaram o nome do jogador no momento da escalação.
A atitude, no entanto, foi repreendida pelo ponta Dudu, que afirmou que isso afeta todo o elenco.– Claro que isso é ruim. A gente sente também, não é só o Luiz Adriano. É o time todo. Quando xinga um, xinga todos. Mas estamos bem no jogo, fizemos um bom primeiro tempo. Temos que caprichar no último passe e na finalização.
Luiz Adriano foi um dos principais nomes do Palmeiras na tríplice coroa. Na temporada atual, porém, sofreu com lesões e não conseguiu manter o bom desempenho.
O atacante acabou substituído - e vaiado - no segundo tempo da vitória deste domingo (17), contra o Internacional, por 1 a 0.

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