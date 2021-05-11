Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dudu: Com viagem de férias marcada para o Brasil, ídolo do Palmeiras vive últimos dias de incerteza no Qatar
futebol

Dudu: Com viagem de férias marcada para o Brasil, ídolo do Palmeiras vive últimos dias de incerteza no Qatar

Al-Duhail tem até sábado (15) para decidir se compra em definitivo 80% dos direitos do atacante...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 09:30
Crédito: Divulgação/Bruno Ulivieri
Em semana decisiva para a definição de seu futuro, Dudu tem viagem marcada para passar férias no Brasil. Com a eliminação do Al-Duhail da Emir Cup na última segunda-feira (10), a temporada do clube árabe se encerrou e o próximo compromisso do atacante no Qatar seria somente em setembro, já pela temporada 2021-22.União Palrinthians! Corinthians contribui para classificação do Palmeiras e ajuda rende memes nas redes
O Al-Duhail tem até sábado (15) para comunicar ao Palmeiras se efetuará a compra de 80% dos direitos econômicos de Dudu por €6 milhões (aproximadamente R$ 38 milhões, na cotação atual), valor estipulado no contrato assinado em 2020. Se optar pela compra, o clube terá mais 15 dias para transferir o dinheiro.
Nem mesmo o jogador sabe a decisão que será tomada pela direção do clube árabe até o fim da semana. Ele tem viagem marcada para o Brasil de qualquer forma, para passar férias ao lado de sua noiva por volta da última semana de maio. Até lá, seu futuro já estará definido.
O Palmeiras exige o pagamento à vista do valor e não aceita negociar qualquer termo do acordo. Caso contrário, os árabes precisarão pagar € 2,5 milhões (cerca de R$16 milhões) de multa ao ídolo palmeirense e ele que retornará ao Verdão ao término de seu período de empréstimo, em 31 de junho, podendo ser inscrito na fase de oitavas de final da Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados