Dudu: Com viagem de férias marcada para o Brasil, ídolo do Palmeiras vive últimos dias de incerteza no Qatar

Crédito: Divulgação/Bruno Ulivieri

Em semana decisiva para a definição de seu futuro, Dudu tem viagem marcada para passar férias no Brasil. Com a eliminação do Al-Duhail da Emir Cup na última segunda-feira (10), a temporada do clube árabe se encerrou e o próximo compromisso do atacante no Qatar seria somente em setembro, já pela temporada 2021-22.União Palrinthians! Corinthians contribui para classificação do Palmeiras e ajuda rende memes nas redes

O Al-Duhail tem até sábado (15) para comunicar ao Palmeiras se efetuará a compra de 80% dos direitos econômicos de Dudu por €6 milhões (aproximadamente R$ 38 milhões, na cotação atual), valor estipulado no contrato assinado em 2020. Se optar pela compra, o clube terá mais 15 dias para transferir o dinheiro.

Nem mesmo o jogador sabe a decisão que será tomada pela direção do clube árabe até o fim da semana. Ele tem viagem marcada para o Brasil de qualquer forma, para passar férias ao lado de sua noiva por volta da última semana de maio. Até lá, seu futuro já estará definido.