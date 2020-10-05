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futebol

Duda e Micaelly, do Cruzeiro são convocadas para a seleção sub-20

As duas jogadoras da Raposa farão parte do grupo que terá um período de treinos na Granja Comary, CT do selecionado nacional...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 18:28

LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 18:28
Crédito: Duda e Micaelly já foram chamadas em outra oportunidade para a seleção brasileira sub-20-(Divulgação/Cruzeiro
As jovens jogadoras da Raposa, Duda e Micaelly, comemoram mais uma convocação para a Seleção Brasileira. O anúncio foi feito nesta segunda-feira com os nomes das Cabulosas confirmados na divisão sub-20 da amarelinha, comandada pelo técnico Jonas Urias.
Neste novo chamado, Duda e Micaelly serão parte do seleto grupo que participará de um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, em mais uma etapa da preparação para a fase final do Campeonato Sul-Americano Feminino sub-20, previsto para novembro, na Argentina. As atividades no centro de treinamento da Seleção Brasileira começam em 19 de outubro e seguirão até o dia 27 do mesmo mês.
Além do Brasil, as seleções da Venezuela, Colômbia e Uruguai disputarão a fase final do Sul-Americano. Os dois melhores colocados serão os representantes da Conmebol na próxima Copa do Mundo FIFA Feminina Sub-20, que será disputada na Costa Rica, em de 20 de janeiro a 6 de fevereiro de 2021.

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