Du Queiroz evita revelar preferência por posição no Corinthians: 'Onde o professor quiser, estou à disposição'

Após participar do último treino do Corinthians para o jogo contra o Ceará, nesta quinta-feira, às 20h, no Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileirão, o jovem volante Du Queiroz concedeu na manhã desta quarta, no CT Joaquim Grava, a primeira entrevista coletiva da sua carreira. E um dos assuntos abordados por ele foi a sua posição em campo, já que neste início de trajetória profissional já atuou como lateral e agora vem jogando como volante.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians

Ao ser questionado sobre como foi a sua evolução desde a base alvinegra, o atleta lembrou que inicialmente era um lateral, mas apontou que acabou se acostumando a atuar em outro setor da equipe depois de ser observado no clube como uma boa opção para ser utilizado como um meio-campista. - Na realidade eu cheguei no Corinthians como lateral-direito, com 13 anos, mas falaram que viram característica de volante em mim. Então, entre os 13 e os 15, comecei a jogar de volante, mas nunca perdi a essência de lateral. Tenho conseguido discernir as duas posições, tenho essa sabedoria. Aos 15 anos, comecei mesmo a jogar mais como volante - afirmou o jogador de 21 anos. Em seguida, o atleta evitou escolher uma posição de sua preferência ao responder se gosta mais de atuar como lateral ou volante. Ele destacou que estará pronto para jogar onde o técnico Sylvinho optar por utilizá-lo.

– Como eu já tinha dito, eu comecei a minha base como lateral e eu sou volante, mas estou à disposição do treinador. Estou aqui no clube para ajudar e consigo discernir as duas posições, lateral e volante, e sei fazer as duas posições. E onde o professor quiser me utilizar, eu vou estar à disposição - completou Du Queiroz, que no último domingo foi o autor da assistência para Jô abrir o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Santos no clássico em Itaquera.

O jovem chegou ao clube em 2013, aos 13 anos, depois de ser dispensado pelo São Paulo, e conquistou o título do Paulistão Sub-13 e da Copa do Brasil Sub-17 na base corintiana. Neste ano, após se destacar na equipe sub-23, foi promovido ao time principal por Sylvinho, que vem apostando no atleta.

E depois de se mostrar um jogador versátil, acostumado também a substituir Fagner na lateral direita quando o titular não pode atuar, ele teve no mês passado o seu contrato com o clube renovado até o dia 31 dezembro de 2024.

Du Queiroz vem sendo muito elogiado pelo treinador corintiano, que no último domingo escalou o atleta como substituto do lesionado Giuliano no meio-campo. E ele já havia entrado no lugar do companheiro de equipe no primeiro tempo da partida contra o Flamengo, na última quarta-feira, no Maracanã, onde o titular sofreu uma lesão na coxa que o tirou do clássico com o Santos.

Em alta com Sylvinho, Du Queiroz deverá voltar a ser escalado como titular no confronto diante do Ceará, nesta quinta-feira, em Fortaleza, onde o Corinthians jogará para permanecer no G4 do Campeonato Brasileiro, a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores. Em quarto lugar, com 53 pontos, o time está um à frente do Fortaleza, quinto colocado, que em outro confronto da noite enfrentará o Santos, às 19h, na Vila Belmiro.