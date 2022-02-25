Du Queiroz e Mantuan relembram briga na base do Corinthians

- Ele (Du Queiroz) queria brigar, batia muito. Teve um treino que a gente brigou. Ele deu o maior porradão em mim, eu reclamei com ele e a gente discutiu - contou Mantuan.
- Eu falei pra ele (Mantuan) que iria pegar no busão. A gente subiu no busão, estava esperando ele bravo. Ele chegou, e eu falei: 'e aí, seo moleque'. Cheguei nele e dei uma moca, ficou um bololozinho. Aí depois o treinador chamou a gente pra conversar, disse que a gente era os melhores do time e que não poderia a gente brigar, tinha que viver em harmonia - completou Du Queiroz.
Mas, ainda assim, houve consenso entre a dupla que outro companheiro de base, mas que está entre os profissionais, o volante Roni, era o mais agressivo nos treinos.
- Claro que é o Roni (que bate mais), bate muito, tá maluco - disse Du Queiroz.
- Essa daí eu vou concordar com o Du - acrescentou Mantuan.
Mas como o mundo do futebol dá voltas, Mantuan foi o responsável por 'salvar' Du Queiroz de uma grande decepção, durante as oitavas de final do Brasileirão Sub-20 de 2020, quando Du perdeu a primeira cobrança na disputa por pênaltis, mas o Timão virou e Mantuan foi o responsável por bater a penalidade decisiva.
- A gente jogou na Arena do Grêmio, foi um jogo importnate, 2 a 2 no tempo normal. Eu abri as cobranças de pênaltis, errei, bati na trave, e você (Mantuan) no último me salvou - disse Du Queiroz.
Tanto Du, quanto Mantuan vinham tendo boas oportunidades com o técnico Sylvinho e o interino Fernando Lázaro. Agora ambos aguardarão a chegada do português Vitor Pereira no comando do clube para saber se manterão essa sequência na temporada.