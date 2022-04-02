Du Queiroz e mais alguém? Chegada de Maycon coloca titularidade de meias do Corinthians em risco

Ainda que tenha atuado como primeiro volante em alguns momentos nas categorias inferiores do Timão, Du despontou como um meia cujo a sua principal característica era o jogo com a bola nos pés, e isso tem se tornado evidente com a baixa participação defensiva do atleta, mesmo atuando como cabeça de área.

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No Campeonato Paulista, o camisa 37, que tem 22 anos, teve menos desarmes que Paulinho e Renato Augusto, que tem 33 e 34 anos, respectivamente, e que atuam em uma faixa de meio-campo mais avançada. De acordo com o Footstast, Du desarmou 14 bolas no Estadual, enquanto Paulinho 15 e Renato 17.

Os números de Du Queiroz no quesito interceptações também não são bons, com o jogador ficando atrás do volante Gabriel, que fez apenas um jogo no Paulistão, em fevereiro, e foi negociado com o Internacional, e do zagueiro Robson Bambu, que fez somente duas partidas no Paulistão.

Nas duas últimas temporadas pelo Shakhtar, Maycon atuou como primeiro volante, mas o atleta admitiu, em sua apresentação no Timão, que não é um atleta de tomar muitas bolas.

- Eu sou um 5 que consegue dar qualidade na saída de bola, mas também aprendi a ter a pegada do meio-campo que precisa pra jogar nessa função. É claro que sistema marca por si as vezes. Não sou o 5 que vai roubar 30 bolas por jogo, mas isso mister sabe, os jogadores mais experientes também sabem, mas estou aqui para ajudar nessa forma – disse Maycon.

Mas, não é somente Du Queiroz que tem a vaga no meio-campo ameaçada. Isso porque o técnico Vítor Pereira está insatisfeito com a intensidade física do Corinthians em jogos onde o clube precisa se impor ofensivamente, e para o início da Copa Libertadores o treinador pode apostar em um meio-campo mais leve, com Maycon e Du atuando juntos, e possivelmente o segundo saindo mais para o jogo.

Com isso, a entrada do novo meia corintiano pode comprometer jogadores mais experientes, como Paulinho e até mesmo Renato Augusto, que têm jogado na segunda linha de quatro corintiana, de forma mais central, mas por terem um estilo de jogo mais cerebral e ofensivo, adicionando a idade mais avançada, têm comprometido a recomposição defensiva do Timão.

Durante a sua apresentação, Maycon falou que atuar ao lado de atletas mais experientes e vencedores foi uma das questões principais para que ele escolhesse retornar ao Timão. O meia também se colocou à disposição para conversar com os atletas mais jovens e vê a disputa por posição tanto com jogadores novos, como Du Queiroz, quanto com peças com mais rodagem, como Paulinho e Renato Augusto, com naturalidade.

Vítor Pereira já deixou claro que pretende extrair o melhor de cada jogador, e que o camisa 11 é um meia central, e não atleta para jogar pelas beiradas, como vinha acontecendo com o interino Fernando Lázaro, antes da chegada do treinador português.