Du Queiroz celebra estreia profissional no Corinthians: 'Inesquecível'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, na Arena da Baixada, foi muito importante para o clube na briga por uma vaga na Copa Libertadores, mas ela ficará guardada mesmo é na memória do jovem Du Queiroz, que fez sua estreia profissional com a camisa alvinegra ao substituir Fagner na lateral direita. Aos 21 anos, ele vem treinando com o elenco há algumas semanas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Como todo estreante que tem a oportunidade de defender um clube desse tamanho como é o Timão, Du não escondeu a emoção pelo momento histórico em sua carreira, que acabou sendo ainda melhora com a vitória em Curitiba.

- É um dia inesquecível para mim. Sei o quanto lutei e trabalhei para que fosse possível realizar esse sonho de vestir a camisa do Corinthians em um jogo profissional. Então estou muito feliz com a minha estreia e ainda mais pelo importante resultado que conquistamos na partida. Agora é seguir trabalhando para sempre que o professor precisar, eu estar pronto para ajudar com meus companheiros - destacou o jogador via assessoria de imprensa.Du também revelou que sentiu um "frio na barriga" na hora em que foi chamado para entrar em campo, ainda no primeiro tempo, no lugar de Fagner, que sentiu uma fisgada na panturrilha direita e precisou ser substituído. No entanto, a confiança e a preparação feita pela comissão técnica foram cruciais.

- Sem dúvidas dá aquele frio na barriga quando vai entrar no jogo, aquela vontade de poder ajudar e correr junto com a equipe. Mas estava muito bem preparado, o professor Sylvinho, sua comissão, os meus companheiros, todos me passaram muita confiança. Então foquei em fazer o meu melhor, o que vinha treinando e graças a Deus o grupo fez um grande jogo e saímos com a vitória - concluiu o jovem promovido da base alvinegra.