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futebol

Drogba parabeniza Salomon Kalou por seu primeiro gol pelo Botafogo

Em rede social, astro marfinense utiliza a ferramenta de stories para saudar seu compatriota, o compara a um bom vinho, e diz: ‘Você fica cada vez melhor com o tempo'...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 20:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Em rede social, astro marfinense Didier Drogba parabenizou o compatriota Salomon Kalou por seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, no duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no último sábado, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ele utilizou a ferramenta dos stories para saudar o atacante e o comparou a um bom vinho.
- Primeiro jogo, primeiro gol. Como um bom vinho, você fica cada vez melhor com o tempo #putfire - publicou o ex-atacante.Drogba parabeniza seu compatriota Salomon Kalou pelo primeiro gol com a camisa do Botafogo (Reprodução/Instagram Didier Drogba)Atualmente,o maior astro da história do futebol da Costa do Marfim está aposentado, aos 42 anos. Vale lembrar que ele atuou ao lado Kalou pelo Chelsea no início da década e ambos conquistaram a Champions League 2011/12 em uma final contra o Bayern de Munique.
O jogo contra o Corinthians foi o segundo de Kalou desde que desembarcou no Rio de Janeiro. Na última quarta, ele estreou no empate sem gols com o Coritiba. O Botafogo volta a campo na quarta, quando visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 17h30, e deposita no marfinense a esperança de quebrar o jejum de 12 anos sem vencer o Furacão em Curitiba.

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