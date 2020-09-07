Drogba parabeniza Salomon Kalou por seu primeiro gol pelo Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Em rede social, astro marfinense Didier Drogba parabenizou o compatriota Salomon Kalou por seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, no duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no último sábado, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ele utilizou a ferramenta dos stories para saudar o atacante e o comparou a um bom vinho.

- Primeiro jogo, primeiro gol. Como um bom vinho, você fica cada vez melhor com o tempo #putfire - publicou o ex-atacante.Drogba parabeniza seu compatriota Salomon Kalou pelo primeiro gol com a camisa do Botafogo (Reprodução/Instagram Didier Drogba)Atualmente,o maior astro da história do futebol da Costa do Marfim está aposentado, aos 42 anos. Vale lembrar que ele atuou ao lado Kalou pelo Chelsea no início da década e ambos conquistaram a Champions League 2011/12 em uma final contra o Bayern de Munique.