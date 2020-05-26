Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Drive-thru' na Arena Corinthians vai arrecadar máscaras para instituições

A ação, que acontece no próximo sábado e no próximo domingo, tem como foco auxiliar as comunidades carentes por meio do Departamento de Responsabilidade Social do clube
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2020 às 15:30

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 15:30

Crédito: Bruno Teixeira/Corinthians
No próximo sábado e no próximo domingo acontece na Arena Corinthians o Drive do Bem, ação em prol das comunidades carentes auxiliadas por meio do Departamento de Responsabilidade Social do clube. A cada kit de máscaras adquirido será doada outra peça para instituições apoiadas.
O kit que já está disponível para ser adquirido desde a última segunda-feira por meio do site https://app.zapcommerce.com.br/catalogo/55051/6209. O ponto de encontro do drive-thru será a baia de acesso E1 - Avenida Dr Luis Aires, 3150, das 9h às 17h.
A quantidade de peças é limitada, e todas as normas de segurança para a entrega foram tomadas. Além de higienizadas, as compras serão entregues ao comprador por funcionários com máscara e luvas.
Os documentos necessários para a retiradas dos kits são documento original com foto, comprovante de pedido e comprovante de pagamento. No caso da retirada ser feita por um terceiro, além dos comprovantes de pedido e pagamento será necessário apresentar uma cópia de documento com foto de quem fez o pedido.E MAIS:Em carta aberta, Corinthians diz ser contra a volta: 'Futebol não pode se antecipar ao controle da pandemia'Consegue adivinhar? Confira os maiores artilheiros do Corinthians na era dos pontos corridos do BrasileiroVadão treinou Corinthians e conquistou título no São PauloHá 90 anos, Corinthians e São Paulo jogavam o primeiro MajestosoAlém de Jô: veja outros jogadores que a Fiel deseja ter de voltaElenco do Corinthians apoia Tiago Nunes e assume responsabilidade E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados