'Drive-thru' na Arena Corinthians vai arrecadar máscaras para instituições

No próximo sábado e no próximo domingo acontece na Arena Corinthians o Drive do Bem, ação em prol das comunidades carentes auxiliadas por meio do Departamento de Responsabilidade Social do clube. A cada kit de máscaras adquirido será doada outra peça para instituições apoiadas.

O kit que já está disponível para ser adquirido desde a última segunda-feira por meio do site https://app.zapcommerce.com.br/catalogo/55051/6209. O ponto de encontro do drive-thru será a baia de acesso E1 - Avenida Dr Luis Aires, 3150, das 9h às 17h.

Os documentos necessários para a retiradas dos kits são documento original com foto, comprovante de pedido e comprovante de pagamento. No caso da retirada ser feita por um terceiro, além dos comprovantes de pedido e pagamento será necessário apresentar uma cópia de documento com foto de quem fez o pedido.E MAIS:Em carta aberta, Corinthians diz ser contra a volta: 'Futebol não pode se antecipar ao controle da pandemia'Consegue adivinhar? Confira os maiores artilheiros do Corinthians na era dos pontos corridos do BrasileiroVadão treinou Corinthians e conquistou título no São PauloHá 90 anos, Corinthians e São Paulo jogavam o primeiro MajestosoAlém de Jô: veja outros jogadores que a Fiel deseja ter de voltaElenco do Corinthians apoia Tiago Nunes e assume responsabilidade E MAIS: