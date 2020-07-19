Drive-in do Allianz tem sessões esgotadas e é estendido até setembro

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Apesar das dificuldades encontradas por conta da pandemia do coronavírus, um dos lados positivos da doença foi a criação ou a reinvenção de tantas coisas inovadoras. Uma delas foi o Arena Sessions, um drive-in dentro do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, com atrações para 285 carros, iniciado em 24 de junho.

- É incrível a força do entretenimento e agora dentro de um formato que jamais imaginamos trazer de volta. Está sendo uma descoberta para todos que estão passando por aqui. Queremos atuar em todos os segmentos do entretenimento e estamos, mesmo com as limitações da pandemia, inovando e amadurecendo formatos e ideias – analisou Márcio Flores, diretor de marketing e inovação do Allianz Parque.

A data de término da iniciativa seria neste domingo, mas, como todas as sessões foram esgotadas, o projeto se estendeu até 20 de setembro. Até lá, será possível acompanhar, de dentro dos automóveis, shows de Maraia e Maraisa, KondZilla Fest, gravação de DVD do Grupo Pixote e também a transmissão da final da Champions League. A programação completa e o valor dos ingressos estão disponíveis no site da Sympla, o canal oficial de vendas do evento.Um ponto importante e que sempre assombra os torcedores é se os eventos afetarão os jogos do Palmeiras. Nesta quarta, o clube volta a atuar contra o Corinthians, em Itaquera, pelo retorno do Campeonato Paulista e, em breve, precisará do seu estádio. Flores garante que todas as datas de partidas estão sendo preservadas. Além disso, com a troca de gramado para o sintético recentemente, não haverá nenhum dano.

- É muito importante para nós garantir os jogos do Palmeiras e só estamos conseguindo isso, em função da troca do gramado realizado no início do ano. Isso, mais uma vez, prova que estávamos certos quando tomamos esta decisão – finalizou.