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Driblador e garçom: conheça Bruno Rodrigues, reforço do São Paulo

Atacante de 23 anos assinará contrato até dezembro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 08:05

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 08:05

Crédito: Bruno fez boa temporada pela Ponte Preta (Divulgação/Ponte Preta
A temporada 2021 já começou para o São Paulo. Após confirmar a contratação do técnico Hernán Crespo, o clube acertou a chegada do atacante Bruno Rodrigues, de 23 anos, que no último ano defendeu a camisa da Ponte Preta. O jogador assinará com o Tricolor por empréstimo até dezembro.
Revelado pelo Athletico Paranaense, Bruno passou por Joinville, DOXA, do Chipre, e Paraná, antes de chegar à Macaca, em 2020. Pelo time de Campinas disputou 47 partidas, marcou 11 gols e deu 12 assistências, sendo oito na Série B, onde foi o principal garçom da competição.
Atacante de lado de campo - em 2020 jogou mais pelo lado esquerdo, apesar de ser destro -, Rodrigues foi também um dos principais dribladores da Segundona. Com 30 dribles certos, ficou atrás apenas de Andrey, do Paraná, que deixou seus adversários para trás em 32 oportunidades, segundo dados do Footstats.
Veja mais números de Bruno Rodrigues:
BRUNO RODRIGUES NA SÉRIE B 2020- Dados do Footstats
25 jogos​7 gols8 passes para gol30 assistências para finalização25 finalizações certas35 finalizações erradas30 dribles certos12 dribles errados22 desarmes certos8 interceptações

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