Drenagem cirúrgica de Raniel, do Santos, é realizada com sucesso

O atacante Raniel, do Santos, foi submetido a fasciotomia e uma drenagem cirúrgica na noite deste domingo após apresentar um quadro de trombose venosa na perna direita. O procedimento foi realizado com sucesso e ele permanecerá internado para observação e apresenta, no momento, bom prognóstico.
Raniel foi o segundo jogador do Santos diagnosticado com coronavírus e, de acordo com o coordenador do departamento médico do Santos, Ricardo Galotti, existe a possibilidade de que a doença seja relacionada como sequelas do vírus.