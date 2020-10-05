Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Drenagem cirúrgica de Raniel, do Santos, é realizada com sucesso

Atacante apresentou trombose venosa profunda na perna direita e está internado em São Paulo, no Hospital Sírio Libanês. Deve ficar ausente do Peixe por dois meses...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 out 2020 às 22:12

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 22:12

O atacante Raniel, do Santos, foi submetido a fasciotomia e uma drenagem cirúrgica na noite deste domingo após apresentar um quadro de trombose venosa na perna direita. O procedimento foi realizado com sucesso e ele permanecerá internado para observação e apresenta, no momento, bom prognóstico.
Raniel foi o segundo jogador do Santos diagnosticado com coronavírus e, de acordo com o coordenador do departamento médico do Santos, Ricardo Galotti, existe a possibilidade de que a doença seja relacionada como sequelas do vírus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados