Drama na tabela a reações das torcidas: o que ficar de olho no jogo entre Flamengo e Ceará

O Flamengo terá a missão de se recuperar no Brasileiro em mais um jogo distante de sua torcida. Desta vez, o duelo será contra o Ceará, às 16h30 deste sábado, pela sexta rodada, na Arena Castelão. O time viajou com o intuito de vencer a primeira como visitante e subir na tabela, evitando, inclusive, a possibilidade de entrar no Z4.O LANCE! lista fatores para ficar de olho no jogo desta tarde:

APROVEITAMENTO ASSUSTADOR

Outrora postulante à hegemonia no Brasil, o Flamengo tem sofrido contra equipes da Série A sob o comando de Paulo Sousa, cujo aproveitamento diante de tais times é de apenas 33,3%, somando jogos pelo Carioca, Supercopa do Brasil e Brasileirão (foram dez jogos, ao todo). O Ceará, com três pontos, também teve uma arrancada ruim no nacional, portanto, o duelo é pela parte inferior da tabela e já contendo uma certa dose de dramaticidade.

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COMPORTAMENTO NAS ARQUIBANCADAS

No último jogo, o Flamengo venceu o Altos-PI no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, mas, além da classificação às oitavas da Copa do Brasil, o duelo ficou marcado por protestos à diretoria rubro-negra, com pedidos, xingamentos e faixas contra Rodolfo Landim e Marcos Braz, principalmente.

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Além da expectativa pela reação de torcedores rubro-negros no estádio, protestos direcionados à torcida do Flamengo estão previstos. O Ceará, aliás, anunciou que o flamenguista que for identificado nos setores destinados à torcida do Vozão será expulso do estádio. Músicas contra os "mistos" (apelido dado ao torcedor que nasce em uma cidade e torce para times de outros estados) também são esperadas. Ou seja, as arquibancadas serão um tempero à parte.

MONTAGEM COM MAIS UM DESFALQUE

Ao todo, Paulo Sousa não poderá contar com oito jogadores (veja os relacionados aqui). Sete por lesão: Santos, Fabrício Bruno, Matheus França, Gustavo Henrique, Diego Alves, Vitinho e Filipe Luís. A baixa mais recente, e de última hora, é o Thiago Maia, por questões pessoais.

O Fla é o clube no Brasileirão que mais tem sido assolado por lesões. Na zaga, o Mister deve ter Pablo e David Luiz novamente, com Rodrigo Caio podendo ser acionado e atuar mais alguns minutos em seu processo gradual de recuperação. No meio, Arão e Gomes são opções, enquanto Bruno Henrique retorna ao ataque, depois de ser poupado no meio de semana, para atuar ao lado de Gabigol. Arrascaeta e Everton Ribeiro serão os responsáveis por municiar a dupla em prol da aguardada arrancada no Brasileirão.