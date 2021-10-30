Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dracena vibra com nova vitória no Santos: "Esse é o espírito"

Ex-zagueiro chegou para ocupar lugares de André Mazzuco e Jorge Andrade, e já tem duas vitórias seguidas no currículo como novo diretor do Alvinegro Praiano...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 20:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 20:22
Crédito: Reprodução/Santos
O novo executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, comemorou em suas redes sociais a vitória do Peixe contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O ex-zagueiro chegou ao Santos na quarta-feira e esteve nas duas vitórias seguidas do Alvinegro."Esse é o espírito! Parabéns a todos pela GRANDE vitória. Seguimos trabalhando com muita humildade!", disse o ex-jogador.Capitão do Santos quando jogador e vencedor da Taça Libertadores, Dracena chegou para as vagas de André Mazzuco e Jorge Andrade. Segundo Rueda, o ex-zagueiro tem ‘carta branca’ para trazer e demitir quem achar necessário.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
“Demos total carta branca. É o homem do futebol, é o responsável de maneira geral. Futebol como um todo. Pode trazer e demitir quem quiser, obviamente dentro do orçamento. Vai adequar necessidades com o nosso orçamento”, disse Rueda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas
Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados