Dracena vibra com nova vitória no Santos: "Esse é o espírito"

O novo executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, comemorou em suas redes sociais a vitória do Peixe contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O ex-zagueiro chegou ao Santos na quarta-feira e esteve nas duas vitórias seguidas do Alvinegro."Esse é o espírito! Parabéns a todos pela GRANDE vitória. Seguimos trabalhando com muita humildade!", disse o ex-jogador.Capitão do Santos quando jogador e vencedor da Taça Libertadores, Dracena chegou para as vagas de André Mazzuco e Jorge Andrade. Segundo Rueda, o ex-zagueiro tem ‘carta branca’ para trazer e demitir quem achar necessário.