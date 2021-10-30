Dracena vibra com nova vitória no Santos: "Esse é o espírito"

O novo executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, comemorou em suas redes sociais a vitória do Peixe contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O ex-zagueiro chegou ao Santos na quarta-feira e esteve nas duas vitórias seguidas do Alvinegro."Esse é o espírito! Parabéns a todos pela GRANDE vitória. Seguimos trabalhando com muita humildade!", disse o ex-jogador.Capitão do Santos quando jogador e vencedor da Taça Libertadores, Dracena chegou para as vagas de André Mazzuco e Jorge Andrade. Segundo Rueda, o ex-zagueiro tem ‘carta branca’ para trazer e demitir quem achar necessário.
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“Demos total carta branca. É o homem do futebol, é o responsável de maneira geral. Futebol como um todo. Pode trazer e demitir quem quiser, obviamente dentro do orçamento. Vai adequar necessidades com o nosso orçamento”, disse Rueda.