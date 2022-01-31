Dracena fala em reforços e pede paciência e confiança no Santos

O executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, comentou sobre busca do clube por reforços. Segundo o dirigente, o Peixe mantém conversa com diversos empresários para buscar contratações.- Estamos conversando com vários empresários para trazer jogador, mas sabemos a dificuldade. Muitos dos jogadores estão empregados, para tirar eles de um clube precisa pagar, e é muito. O clube está com uma responsabilidade. Eu peço paciência para o torcedor, sei que é difícil, mas acredite nas pessoas que em breve vamos colher frutos. Como eu falei, não vou prometer títulos, mas vamos prometer competividade - comenta Edu Dracena ao SantosCast.

O Santos trouxe o zagueiro Eduardo Bauermann, o meia Bruno Oliveira e o meia-atacante Ricardo Goulart. Dracena explicou que os processos no Peixe estão sendo feitos com responsabilidade para não cometer erros das gestões anteriores.- Entendemos que precisa. Ninguém está falando que não vai contratar. Nós vamos, estamos abertos, analisando. Como eu falei, não vamos trazer quantidade e sim qualidade. A qualidade custa caro, precisamos ver se a gente consegue fazer isso. Os nossos processos são com responsabilidade. Não podemos falar uma coisa e fazer outra. É claro que o clube passou por um ano difícil. Brigamos para não cair tanto no Paulista quanto no Brasileiro, mas o que eu vejo é se todos nós remarmos para o mesmo lugar, não adianta um remar para frente e outro para trás, não vamos sair do lugar. Agora, você trazer jogadores consagrados não quer dizer que você vai ganhar também - completa.