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futebol

Dracena conta papo para tirar dúvida de Felipe Melo sobre virar zagueiro

Assessor técnico do Palmeiras revela que falou seguidamente com o, agora, ex-volante, na pré-temporada e nos primeiros jogos de 2020, e já o vê completamente adaptado à defesa...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2020 às 11:00

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 11:00

Crédito: Edu Dracena diz que ajudou adaptação de Felipe Melo à zaga com seguidas conversas (Agência Palmeiras/Divulgação
Vanderlei Luxemburgo começou a temporada propondo a Felipe Melo virar zagueiro, e a mudança foi confirmada com a ajuda de quem jogou a posição no Palmeiras até semanas antes da chegada do treinador. Hoje assessor técnico do clube, Edu Dracena disse que aconselhou seguidamente o, agora, ex-volante para adaptá-lo à função que ele exerceu até dezembro de 2019.
- Conversei com o Felipe no início. Ele estava nessa dúvida, se ia ou não, mas falei que ele ia gostar e se adaptar, porque tem todas as características de zagueiro. Só não sabia se posicionar como zagueiro, mas falei que pegaria isso com a experiência. Na pré-temporada e nos primeiros jogos, fomos conversando - contou Edu Dracena ao LANCE!E MAIS:Felipe Melo, Gómez, Viña... Luxa diz como arma defesa do VerdãoDracena diz ao L! o que tem falado com jogadores na quarentenaDa zaga ao ‘meio-campo’: Dracena explica nova função no clubePresidente veta treino sem aval: 'Nos preocupamos com saúde'Victor Luís é alvo do Cruzeiro, segundo dirigente do PalmeirasLuxemburgo revelou ao LANCE! que o deslocamento de Felipe Melo à zaga tem como uma das inspirações fazer o que o próprio Dracena executou no Cruzeiro de 2003, que conquistou Estadual, Copa do Brasil e Brasileiro, com o técnico no comando. O treinador gostaria, novamente, de um zagueiro com qualidade no passe, para manter o time no ataque o máximo de tempo possível, como, segundo o próprio Luxemburgo, Felipe Melo tem conseguido fazer em 2020.
- Com o Vanderlei, aprimorei muito meu lado de desarmar já armando o contra-ataque, com passe longo. E o Felipe tem isso: passe longo bom, passe curto também, é forte no cabeceio ofensivo e defensivo - elogiou Edu Dracena, já apontando que o atual capitão do Verdão está pronto para a posição que ele deixou com uma vaga no elenco ao se aposentar, no fim do ano passado.
- Em alguns lances, no início, o Felipe estava com dificuldade. Como era volante, sempre queria sair à caça, enquanto o zagueiro se posiciona, fica parado. Às vezes, ele dava muito espaço. Agora, já está totalmente adaptado à posição - analisou o hoje dirigente, que tem tentado manter contato com o elenco da melhor forma possível em meio ao isolamento social por conta da pandemia.
Felipe Melo iniciou todos os 12 jogos que disputou nesta temporada como zagueiro, chegando a atuar como volante por poucos minutos, na reta final de algumas partidas, por opção do técnico para proteger a zaga e a vantagem do time no placar. Luxemburgo tem aprovado o desempenho do camisa 30 e, em live recente, disse que até perguntou a Felipe Melo, em tom de brincadeira, se ele gostaria de retomar a antiga posição, ouvindo uma resposta negativa. E MAIS:

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