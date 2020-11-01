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Douglas, volante do PAOK, exalta Abel Ferreira: ‘Excelente treinador’

Jogador foi treinado pelo português desde chegada ao clube grego, em julho de 2019. Atleta teve passagem por Fluminense, Bahia e Corinthians atuando pelo futebol brasileiro 
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Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 15:15

LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 15:15
Crédito: Divulgação/PAOK
O volante Douglas, titular do PAOK, falou, via assessoria, sobre o treinador Abel Ferreira, que substituirá Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras, e destacou as ideias de jogo do jovem técnico:
– O Abel Ferreira é um excelente treinador, novo, com ótimas ideias de jogo. Ele sabe trabalhar muito bem a equipe taticamente e procura sempre formar um time equilibrado. Os treinamentos são sempre intensos e bem direcionados, o que facilita muito na hora do jogo. Ao meu ver ele tem tudo para fazer um bom trabalho no Palmeiras e ganhar reconhecimento no futebol brasileiro. Temos uma ótima relação e desejo sorte para ele nesse novo desafio.Além disso, o atleta exaltou o desempenho da equipe grega na última partida sob o comando do português, contra o Granada, pela Liga Europa:
– Ao meu ver fizemos um ótimo jogo contra o Granada justamente por essa forma sólida que ele o Abel Ferreira costuma montar seus times. Conseguimos nos impor mesmo no campo deles e poderíamos até ter vencido a partida com um pouco mais de sorte.Abel Ferreira foi anunciado como treinador do Palmeiras na última sexta-feira (30). O português estava no comando do PAOK, da Grécia, mas se destacou ao levar o Braga ao 4° lugar no Campeonato Português, com 75 pontos, sendo esta a melhor campanha da história do clube.​

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