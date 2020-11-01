Douglas, volante do PAOK, exalta Abel Ferreira: ‘Excelente treinador’

Crédito: Divulgação/PAOK

O volante Douglas, titular do PAOK, falou, via assessoria, sobre o treinador Abel Ferreira, que substituirá Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras, e destacou as ideias de jogo do jovem técnico:

– O Abel Ferreira é um excelente treinador, novo, com ótimas ideias de jogo. Ele sabe trabalhar muito bem a equipe taticamente e procura sempre formar um time equilibrado. Os treinamentos são sempre intensos e bem direcionados, o que facilita muito na hora do jogo. Ao meu ver ele tem tudo para fazer um bom trabalho no Palmeiras e ganhar reconhecimento no futebol brasileiro. Temos uma ótima relação e desejo sorte para ele nesse novo desafio.Além disso, o atleta exaltou o desempenho da equipe grega na última partida sob o comando do português, contra o Granada, pela Liga Europa: