Douglas sobre mais um revés do Bahia: 'É muito doloroso'

‘Sequência de derrotas é muito dolorosa. Temos que analisar cada uma como ela é. Hoje, a gente competiu muito. A gente teve momentos muito bons. A equipe é uma forte equipe. mas não conseguimos ter regularidade. Acredito que a gente merecia o melhor resultado. Tomamos o gol em momentos muito delicados. Isso tem uma carga emocional muito grande. Acredito que essa entrega, estamos muito empenhados para assimilar o trabalho do Dado. É uma reta final, mas temos grupo competente para honrar a camisa do Bahia’, afirmou.