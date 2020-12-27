Douglas sobre mais um revés do Bahia: 'É muito doloroso'

O Bahia fecha 2020 em situação dramática. Na tarde deste domingo, o Tricolor conheceu a sua sexta derrota consecutiva ao ser superado pelo Internacional por 2 a 1.
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Na saída do gramado, o goleiro Douglas lamentou mais um revés na competição e acredita que o time merecia resultado melhor.
‘Sequência de derrotas é muito dolorosa. Temos que analisar cada uma como ela é. Hoje, a gente competiu muito. A gente teve momentos muito bons. A equipe é uma forte equipe. mas não conseguimos ter regularidade. Acredito que a gente merecia o melhor resultado. Tomamos o gol em momentos muito delicados. Isso tem uma carga emocional muito grande. Acredito que essa entrega, estamos muito empenhados para assimilar o trabalho do Dado. É uma reta final, mas temos grupo competente para honrar a camisa do Bahia’, afirmou.
Com o placar, o Bahia fica na 16ª posição, com 28 pontos. Se o Vasco empatar ou vencer o Athletico, o Esquadrão de Aço encerra o ano na zona de rebaixamento do Brasileirão.