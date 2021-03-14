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Douglas Borges, do Botafogo, valoriza semana para 'trabalhar bastante com Flávio Tenius'

Botafogo só volta a campo no próximo sábado, contra o Vasco. Nos últimos sete dias, o Alvinegro disputou três partidas e fez uma viagem ao Maranhão...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 15:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 15:14
Crédito: Vítor Silva/BFR
Com o empate contra o Bangu por 0 a 0, no último sábado, o Botafogo chegou a marca de três jogos disputados em um intervalo de sete dias. O goleiro Douglas Borges destacou que, desde que chegou ao clube de General Severiano, encontrou semanas "bem pesadas". Assim, o camisa 22 destacou a importância da semana livre para trabalhar e focar no clássico diante do Vasco.> Ídolo do Botafogo, Afonsinho aprova retorno de Carli: 'Acho fundamental'- Desde que cheguei foi jogo atrás de jogo, com duas semanas bem pesadas, intensas. Agora teremos a semana inteira para trabalhar bastante com o Flavio Tenius, aprender muito com ele para me passar as dicas para o clássico do fim de semana e que possamos fazer um grande jogo no domingo para sairmos com o resultado positivo.Até aqui, Douglas Borges disputou três partidas pelo Botafogo e ainda não sofreu gols. Ele comemorou essa boa sequência e disse que espera mantê-la ao longo do ano.
- A gente ali atrás está mantendo uma boa regularidade. Acho importante até para a sequência da nossa competição. Fazer grandes jogos e fico feliz por poder estar contribuindo. Espero manter essa regularidade o ano todo.

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