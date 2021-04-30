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futebol

Douglas Borges, do Botafogo, tem bons números no Carioca; confira estatísticas

Além da segurança debaixo das traves, o goleiro teve 100% de aproveitamento nos passes tentados na competição...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 06:30

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 06:30
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma das contratações do Botafogo para a temporada de 2021 foi Douglas Borges. Eleito o melhor o goleiro do Campeonato Carioca do ano passado, o jogador chegou para dar segurança e experiência à posição que sofreu com lesões. Como o titular Gatito e o reserva imediato Diego Cavalieri estavam no Departamento Médico, a meta Alvinegra contava apenas com Diego Loureiro e Andrew, recém promovido aos profissionais.
> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada
Assim, não demorou muito para que Borges se firmasse no gol do Botafogo. Ele foi apresentado no dia 4 de março e, apenas três dias depois, estreou como titular do Alvinegro, contra o Resende. Desde então, o jogador foi figurinha carimbada nos jogos do Glorioso. No entanto, é válido destacar que essa titularidade não foi por acaso: o camisa 22 foi o sexto goleiro com mais defesas na Taça Guanabara desta temporada.
Nesse quesito, Douglas (27) fica atrás apenas de Felipe Lacerda, do Madureira (37), Klever, do Boavista (34), Luís Henrique, do Nova Iguaçu (32), Negueti, da Portuguesa (31), e Andrey, do Volta Redonda (31).O bom desempenho de Douglas Borges, inclusive, não se limita às mãos. Segundo o site Footstas, ele tem 100% de aproveitamento nos passes tentados no Campeonato Carioca. Em dez partidas disputadas pelo Botafogo na competição, ele completou com sucesso os 103 passes que tentou.
- Hoje em dia virou moda, então a gente procura se adequar nas condições que a gente que tem, sabemos que o que podemos fazer, mas o primeiro intuito do goleiro é defender. Procuro melhorar com os pés, mas o primeiro intuito é defender - disse na apresentação.
Dessa maneira, o arqueiro foi uma das principais contratações do Botafogo e um dos destaques do time na temporada até o momento. De olho na sequência da competição para manter a boa fase debaixo das traves, o Alvinegro de Douglas Borges volta a campo no próximo domingo, às 18h, contra o Nova Iguaçu, no estádio Nilton Santos. A partida que terá transmissão em tempo real do LANCE! é válida pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio.
- É uma honra muito grande, vou dar minha vida por esse clube. É uma oportunidade única estar trabalhando com o esses grandes profissionais que é o Flávio Tenius, que é um dos “tops” do Brasil. Então, espero agregar ao Botafogo - comentou Douglas na apresentação.
*Números retirados do site Footstats.

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