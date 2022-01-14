Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Douglas Borel projeta temporada no Bahia : 'Evoluir cada vez mais'

Lateral acredita que pode ajudar o Tricolor ao longo da temporada 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2022 às 14:38

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 14:38

O Bahia segue na reta final da pré-temporada. Neste mês, o Tricolor inicia a disputa da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano. O estadual começa neste final de semana.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Douglas Borel é uma das joias da base do Tricolor. O jogador de 19 anos, se consolidou na equipe profissional no ano passado e fez seu primeiro jogo de Campeonato Brasileiro. O lateral deve receber mais chances nesta temporada:
'Ano passado, foi um ano de aprendizado. Consegui estrear no Brasileirão, foi muito importante para mim. Creio que serviu como uma grande preparação, para aproveitar as oportunidades que terei esse ano e evoluir cada vez mais', comentou.
A maratona de jogos do Bahia será intensa no começo de ano. A comissão técnica já deixou claro que deverá promover trocas de jogadores. Borel não vê a hora de entrar em campo:
'Ansiedade é normal, todo jogador tem, mas estou preparado. Estou me dedicando para disputar as duas competições. Conseguir desenvolver bem meu papel, ajudar o grupo. Creio que estou me preparando bem forte, tanto fisicamente, defensivamente e psicologicamente para ter um bom desempenho durante os campeonatos', afirmou.
O Bahia fará seu primeiro jogo no ano no próximo sábado (15) contra o Bahia de Feira, pelo estadual. Na semana seguinte, recebe o Sampaio Correia pela Copa do Nordeste. Douglas Borel sabe da importância de manter o preparo físico.
'Nosso grupo está trabalhando forte, estamos bem preparados, focados nas duas competições. Estamos prontos para termos um bom desempenho durante o Baiano e a Copa do Nordeste', finalizou.
Crédito: Borelesperatermaisespaçonatemporada2022doBahia(Divulgação/Bahia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados