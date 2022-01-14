Douglas Borel projeta temporada no Bahia : 'Evoluir cada vez mais'

O Bahia segue na reta final da pré-temporada. Neste mês, o Tricolor inicia a disputa da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano. O estadual começa neste final de semana.

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Douglas Borel é uma das joias da base do Tricolor. O jogador de 19 anos, se consolidou na equipe profissional no ano passado e fez seu primeiro jogo de Campeonato Brasileiro. O lateral deve receber mais chances nesta temporada:

'Ano passado, foi um ano de aprendizado. Consegui estrear no Brasileirão, foi muito importante para mim. Creio que serviu como uma grande preparação, para aproveitar as oportunidades que terei esse ano e evoluir cada vez mais', comentou.

A maratona de jogos do Bahia será intensa no começo de ano. A comissão técnica já deixou claro que deverá promover trocas de jogadores. Borel não vê a hora de entrar em campo:

'Ansiedade é normal, todo jogador tem, mas estou preparado. Estou me dedicando para disputar as duas competições. Conseguir desenvolver bem meu papel, ajudar o grupo. Creio que estou me preparando bem forte, tanto fisicamente, defensivamente e psicologicamente para ter um bom desempenho durante os campeonatos', afirmou.

O Bahia fará seu primeiro jogo no ano no próximo sábado (15) contra o Bahia de Feira, pelo estadual. Na semana seguinte, recebe o Sampaio Correia pela Copa do Nordeste. Douglas Borel sabe da importância de manter o preparo físico.

'Nosso grupo está trabalhando forte, estamos bem preparados, focados nas duas competições. Estamos prontos para termos um bom desempenho durante o Baiano e a Copa do Nordeste', finalizou.