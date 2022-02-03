Dos xingamentos à protesto marcado: torcida do Corinthians fez valer seu grito em noite de demissão de Sylvinho

A situação do técnico Sylvinho ficou insustentável no Corinthians. Após a derrota por 2 a 1 contra o Santos, válido pela terceira rodada do Paulistão, o treinador não resistiu à pressão e foi demitido pela diretoria corintiana.> GALERIA: Renato Augusto e Jô jogam bem; veja notas dos atletas do Timão contra o Peixe

A torcida do Timão, que já se mostrava insatisfeita com o treinador desde a reta final do Brasileirão, fez valer o seu grito de insatisfação com Sylvinho na Neo Química Arena do início ao final do jogo contra o Peixe.

Quando a escalação foi divulgada para a torcida, o nome do técnico foi anunciado sob fortes vaias de todos os setores da Neo Química Arena. Fagner e Renato Augusto por outro lado foram bastante ovacionados.

Perto do final da primeira etapa, Sylvinho colocou os reservas para aquecerem, e a torcida entoou o nome de Paulinho, dando um recado para o treinador promover a entrada do camisa 15.

Logo quando a equipe desceu para o intervalo, um setor da torcida organizada começou a gritar "Sylvinho, cu..., fora do Timão!"

> TABELA: Veja tabela e simule os próximos jogos do Timão no Paulistão

O comandante voltou para o segundo tempo com Jô no lugar de Mantuan. A mudança surtiu efeito quase que instantâneo, já que o camisa 77 balançou as redes com apenas sete minutos.

A noite parecia ser de uma possível reconciliação entre torcida e treinador, mas os dois gols de Marcos Leonardo, em menos de seis minutos, acabaram com qualquer chance de paz na Neo Química Arena.

Paulinho, queridinho do torcedor, só foi entrar na partida quando o Santos virou a partida. Antes dos tentos santistas, Sylvinho tirou Gabriel Pereira, um dos melhores em campo, e promoveu a entrada de Gustavo Silva,

Perto dos 42 minutos da etapa final, os setores leste e oeste da Neo Química Arena iniciaram nova onda de xingamentos em direção ao técnico. O ápice de toda fúria corintiana veio após o apito final, quando o estádio, em alto e bom tom, proferiu diversos xingamentos e vaias para o treinador, como "Ei, Sylvinho, vai toma no c.." e "OOO queremos treinador". 15 minutos após o final da partida, a principal torcida organizada do Timão, Gaviões da Fiel, emitiu um comunicado convocando a torcida para um protesto contra Sylvinho para sábado (5).

Contudo, o comunicado se tornou ultrapassado quando o relógio bateu 00h15 de quarta-feira, pois já corria a informação de que Sylvinho não era mais treinador da equipe. O comunicado oficial do presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, veio 20 minutos depois.

Agora, o foco do Corinthians é contratar um novo técnico para a sequência da temporada. O próximo compromisso do Timão no Campeonato Paulista é diante do Ituano, domingo (6), às 18h30, no Estádio Novelli Júnior.