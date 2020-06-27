Dos conselhos de Ramon à busca por garantir fôlego: como Bruno César luta para se firmar de vez no Vasco

Crédito: 'Vim bastante focado de que tenho que melhorar', diz Bruno César (Rafael Ribeiro/Vasco

A responsabilidade de dar ao Vasco poder de reação nesta retomada passará pelos pés de Bruno César. Após ter amargado um início de temporada no qual chegou a ser afastado do elenco, o meia tenta entrar em sintonia com o que o técnico Ramon Menezes pretende para a sequência da temporada.

- Eu, com 31 anos, estou aprendendo muito com o Ramon sobre posicionamento, levar a bola, toque... Está dando bastante atenção para mim nessa questão de posicionamento. Nessa troca, ele procura deixar a gente bem aberto. Estamos no caminho para dar tudo certo - afirmou, durante live da "Vasco TV".

O seu bom posicionamento em campo será fundamental a cada partida do Cruz-Maltino. Afinal, a partir do confronto com o Macaé, neste domingo, a equipe tende a depositar as fichas em uma formação com um meia de criação de origem, como forma de dar uma transição de jogadas para o setor ofensivo mais frequente. Cabe a Bruno César se impor de vez como titular. O meia encara a nova oportunidade na Colina com entusiasmo. Aos seus olhos, a tendência é virar a página depois de um 2019 abaixo do esperado na Colina.

- Meu posicionamento está sendo um pouco mais atrás, do jeito que eu gosto de jogar. Pega a bola bem de frente. Estamos aqui para ajudar, mas a gente prefere jogar em lugares nos quais nos sentimos bem. Esse ano está sendo bem diferente, vai dar tudo certo - garantiu.

Sua luta por mostrar serviço em campo passou também por outro tipo de ajuste. Após ter lidado com problemas para entrar no peso ideal, o meia se desdobrou durante esta paralisação das competições para ganhar fôlego nesta nova empreitada.

- Eu tive um preparador físico particular, e a esposa dele é nutricionista, junto da cartilha do Vasco. Essa troca de informações me ajudou bastante. A alimentação também vem com a nutrição do Vasco. É diferente o treinamento sozinho do que com 20 jogadores, a gente busca se adaptar - e, em seguida, garantiu:

- Coloco uma coisa na cabeça, vim bastante focado nessa questão: tenho que melhorar. Com o pessoal da preparação, pude caminhar junto. Como o Léo (Cupertino, preparador físico) citou, são mais de 70 dias parado, mas voltei bem e estou me sentindo bem. É isso que importa - completou