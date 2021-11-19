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Dortmund x Stuttgart: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Ainda sem Haaland, equipe de Marco Rose tenta se recuperar de tropeço sofrido na última rodada diante do RB Leipzig e busca se aproximar do Bayern de Munique...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 13:11

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 13:11

Ainda sem Haaland e vindo de um tropeço para o RB Leipzig, o Borussia Dortmund recebe o Stuttgard neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. A equipe de Marco Rose busca se aproximar do Bayern de Munique na disputa pelo título do Campeonato Alemão. E você pode assistir à partida AO VIVO aqui no LANCE!, que transmite a partida em parceria com o OneFootball.Projeção do rival
- Eu acredito que o Stuttgart será como o da última temporada, mas com alguns retornos. Eles sofreram com algumas ausências nos últimos jogos. É um time que joga com muita agressividade e inteisidade sem a bola e tem uma ideia clara de como ocupar os espaços - avaliou Marco Rose, técnico do Dortmund.
> Veja a tabela da Bundesliga
Obrigação?
Além da derrota contra o RB Leipzig na última rodada da Bundesliga, o Dortmund também perdeu o penúltimo confronto diante do Ajax, em casa. O Stuttgart é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento e a torcida irá cobrar uma resposta positiva do elenco.
FICHA TÉCNICA:Dortmund x Stuttgart
Data e horário: 20/11/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball e Lance!
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Pongracic, Akanji e Hummels; Meunier, Witsel, Bellingham e Guerreiro; Brandt e Reus; Hazard
Desfalques: Erling Haaland, Mateu Morey, Giovanni Reyna e Mahmoud Dahoud (machucados)
STUTTGART (Técnico: Pellegrino Matarazzo)Muller; Anton, Ito e Kempf; Massimo, Karazor, Endo e Sosa; Mangala; Didavi e Al Ghaddioui
Desfalques: Sasa Kalajdzic, Enzo Millot, Konstantinos Mavropanos, Momo Cisse e Mohamed Sankoh (machucados)
Crédito: Dortmundnãovivegrandemomentonatemporada(RONNYHARTMANN/AFP

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