Dortmund x Stuttgart: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Ainda sem Haaland e vindo de um tropeço para o RB Leipzig, o Borussia Dortmund recebe o Stuttgard neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. A equipe de Marco Rose busca se aproximar do Bayern de Munique na disputa pelo título do Campeonato Alemão. E você pode assistir à partida AO VIVO aqui no LANCE!, que transmite a partida em parceria com o OneFootball.Projeção do rival

- Eu acredito que o Stuttgart será como o da última temporada, mas com alguns retornos. Eles sofreram com algumas ausências nos últimos jogos. É um time que joga com muita agressividade e inteisidade sem a bola e tem uma ideia clara de como ocupar os espaços - avaliou Marco Rose, técnico do Dortmund.

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Obrigação?

Além da derrota contra o RB Leipzig na última rodada da Bundesliga, o Dortmund também perdeu o penúltimo confronto diante do Ajax, em casa. O Stuttgart é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento e a torcida irá cobrar uma resposta positiva do elenco.

FICHA TÉCNICA:Dortmund x Stuttgart

Data e horário: 20/11/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball e Lance!

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Pongracic, Akanji e Hummels; Meunier, Witsel, Bellingham e Guerreiro; Brandt e Reus; Hazard

Desfalques: Erling Haaland, Mateu Morey, Giovanni Reyna e Mahmoud Dahoud (machucados)

STUTTGART (Técnico: Pellegrino Matarazzo)Muller; Anton, Ito e Kempf; Massimo, Karazor, Endo e Sosa; Mangala; Didavi e Al Ghaddioui

Desfalques: Sasa Kalajdzic, Enzo Millot, Konstantinos Mavropanos, Momo Cisse e Mohamed Sankoh (machucados)