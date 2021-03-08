Dortmund x Sevilla: saiba onde assistir e as prováveis escalações

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Após sofrer uma dura derrota para o Bayern de Munique no último final de semana, o Borussia Dortmund tenta virar a chave para encarar o Sevilla nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), pelo segundo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. No primeiro confronto, na Espanha, os alemães venceram por 3 a 2 e possuem pequena vantagem nesta duelo.Preparação

- Esperamos um Sevilla muito bom, embora os últimos resultados não tenham sido os melhores. Eles disseram que depois do primeiro jogo iriam mostrar uma cara diferente em Dortmund. Estamos nos preparando para isso. Com certeza os torcedores nos receberiam com uma grande coreografia. Sentimos falta deles, mas temos que aceitar a situação - analisou Terzic, técnico do time alemão.

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Dificuldades

O Sevilla vive um momento ruim após duas derrotas seguidas no Campeonato Espanhol e a eliminação na semifinal da Copa do Rei. Por outro lado, o Dortmund é um fiasco na Bundesliga, ocupando apenas o 6º lugar, além de não poder contar com atletas importantes para o confronto, como Sancho, Reyna e Guerreiro.

FICHA TÉCNICA:Dortmund x Sevilla

Data e horário: 9/3/2021, às 17h (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Hitz; Morey, Can, Hummels e Schulz; Delaney, Bellingham e Dahoud; Reus e Hazard; Haaland

Desfalques: Sancho, Reyna, Guerreiro, Witsel, Schmelzer e Akanji (machucados).

SEVILLA (Técnico: Julen Lopetegui)Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos e Acuña; Jordan, Fernando e Rakitic; Suso, En-Nesyri e Ocampos