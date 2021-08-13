Dortmund x Frankfurt: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: DANIEL ROLAND / AFP

O Borussia Dortmund estreia na Bundesliga diante do Frankfurt neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília). Sob comando do técnico Marco Rose, contratado nesta temporada, e diante da Muralha Amarela no Signal Iduna Park, o clube aurinegro espera dar menos sustos no torcedor e brigar no topo do Campeonato Alemão desde o princípio.Ansioso pelo apoio

- Você se concentra no jogo, mas também está ansiodo pelo estádio. Todos ficaríamos mais felizes se eles estivesse completamente cheio, mas teremos 25 mil pessoas e podemos nos beneficiar disso. Estamos no início de um processo e algumas coisas já puderam ser vistas. Temos que ter consistência no nosso jogo e em nossos resultados - disse Marco Rose.

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Inícios distintos

Apesar da Bundesliga ainda não ter iniciado, a temporada na Alemanha já começou com a Copa. Enquanto o Dortmund conseguiu uma classificação tranquila ao bater o Wehen Wiesbaden por 3 a 0, o Frankfurt já está eliminado do torneio após perder por 2 a 0 para o Waldhof Mannheim.

FICHA TÉCNICA:Dortmund x Frankfurt

Data e horário: 14/8/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: Band e OneFootball

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Passlack, Can, Akanji e Schulz; Reyna, Witsel e Dahoud; Reus; Malen e Haaland

Desfalques: Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Dan-Axel Zagadou, Thomas Meunier, Soumaila Coulibaly, Mateu Morey, Marcel Schmelzer e Julian Brandt (machucados)

FRANKFURT (Técnico: Oliver Glasner)Trapp; Tuta, Hinteregger e N'Dicka; Da Costa, Sow, Rode e Kostic; Kamada e Younes; Borré