futebol

Dortmund x Arminia: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Dortmund luta para chegar no G4 do Campeonato Alemão e buscar vaga na Champions League. RB Leipzig busca seguir na cola do Bayern diante do Monchengladbach...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 11:38

Crédito: No primeiro turno, Hummels foi principal destaque do Dortmund (Ina FASSBENDER / POOL / AFP
O Borussia Dortmund recebe o Arminia pelo Campeonato Alemão neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília). O clube dirigido por Terzic busca se aproximar do G4 lutar por uma vaga na próxima edição da Champions League, enquanto a disputa pelo título da Bundesliga não é uma ambição da equipe neste momento.Adversário corajoso
- Só nos preocupamos com a partida de sábado. O Arminia sempre joga o seu futebol independentemente de qualquer situação. Vimos isso contra o Bayern e Wolfsburg. Temos que impedir seu futebol corajoso, estar prontos para os duelos e impedir os contra-ataques. Precisamos estar acordados desde o primeiro segundo - analisou Terzic, técnico interino do Dortmund.
> Veja a tabela da Bundesliga
Vice em campo
Neste sábado, o RB Leipzig enfrenta o Borussia Monchengladbach e o time de Julian Nagelsmann segue na briga pelo título da Bundesliga com apenas dois pontos a menos do que o líder Bayern de Munique. Enquanto isso, os visitantes não fazem uma boa campanha como na última temporada e amargam apenas o 8º lugar.
FICHA TÉCNICA:Dortmund x Arminia
Data e horário: 27/2/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Terzic)Hitz; Meunier, Can, Hummels e Guerreiro; Delaney e Bellingham; Sancho, Brandt e Reyna; Haaland.
Desfalques: Witsel e Akanji (machucados).
ARMINIA (Técnico: Uwe Neuhaus)Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson e De Medina; Doan, Kunze, Prietl e Voglsammer; Vlap; Klos
Desfalques: Jacob Laursen e Cebio Soukou (machucados).

