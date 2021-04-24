futebol

Dortmund vence Wolfsburg fora de casa e sonha com vaga na Champions

Com dois gols de Haaland, equipe de Edin Terzic conseguiu suportar pressão dos mandantes na primeira etapa e resistiu bem após expulsão de Bellingham...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 12:23

Crédito: Haaland foi o grande nome da partida com dois gols (RONNY HARTMANN / AFP / POOL
O Borussia Dortmund conquistou uma importante vitória contra o Wolfsburg por 2 a 0 fora de casa pelo Campeonato Alemão. Com dois gols de Haaland, a equipe aurinegra cortou a diferença para o rival direto para dois pontos e segue na briga por uma vaga na Champions League via Bundesliga.SEMPRE ELEO Wolfsburg começou pressionando a partida e Paulo Otávio teve grande chance no início do jogo ao aproveitar uma bola dentro da área, mas mandou para fora. Aos 11, Haaland recebeu passe da defesa rival, ficou cara a cara com o goleiro e abriu o placar para o Dortmund. Os mandantes tiveram outra boa chance com Gerhardt recebendo passe de Baku, mas mandando no lado de fora da rede.
COMETAAos cinco minutos da segunda etapa, Haaland recebeu passe de Sancho, infiltrou na área do Wolfsburg e mandou uma bomba para ótima defesa de Casteels. Após a expulsão de Bellingham, a equipe de Terzic recuou. Aos 22 minutos, Dohoud enfiou bola em profundidade para o artilheiro, que disparou antes do meio de campo e só parou ao marcar seu segundo gol na partida.
SONHO VIVOCom a vitória, o Dortmund chegou aos 55 pontos, segue na 5ª colocação da Bundesliga e encara o RB Leipzig na próxima rodada. O Wolfsburg ocupa o 3º lugar na tabela com 57 pontos e pode perder posição na tabela para o Frankfurt.

