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futebol

Dortmund vence o Arminia e segue na cola do Bayern de Munique

Na primeira etapa, Dortmund abriu 2 a 0 com Can e Hummels marcando um golaço. No segundo tempo, aurinegros sofreram sustos, mas conquistaram boa vitória...

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 12:26

LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 12:26
Crédito: Dortmund construiu grande vitória sobre o Arminia fora de casa (SASCHA SCHUERMANN / AFP
O Borussia Dortmund conquistou grande vitória por 3 a 0 sobre o Arminia e segue na cola do Bayern de Munique, que venceu o Hoffenheim neste sábado, na Bundesliga. Can e Hummels marcaram na primeira etapa. No segundo tempo, os aurinegros sofreram alguns sustos, mas Bellingham deu o alívio para a equipe de Marco Rose.LÁ E CÁNo início da primeira etapa, Malen recebeu passe da entrada da área e soltou uma bomba para ótima defesa de Ortega. No ataque seguinte, o atacante holandês recebeu cruzamento, mas mandou pela linha de fundo com perigo. O Arminia tentou sair para o ataque em algumas ocasiões e deu sustos no Dortmund.
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SEM CHANCESNo entanto, a equipe aurinegra abriu o placar com Can convertendo cobrança de pênalti aos 30 minutos. Na chegada seguinte, Wolf recebeu passe pelo lado direito da área e finalizou cruzado para outra intervenção de Ortega. No final da primeira etapa, Hummels aproveitou sobra de bola na entrada da área após cobrança de escanteio e marcou um golaço de voleio.
ALÍVIONa segunda etapa, o Arminia deu trabalho para o goleiro Hitz. Aos nove, Ramos aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para defesa do alemão. Aos 23, Wimmer foi acionado dentro da área e bateu firme para outra intervenção. No entanto, Bellingham deu alívio para o Dortmund após infiltrar na área pelo lado esquerdo, driblar três defensores e tocar por cima do goleiro para ampliar o marcador. Aos 42, Klos diminuiu de pênalti.

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