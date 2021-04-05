Dortmund só aceita vender Sancho por 'oferta excepcional'

O Dortmund só deve vender o atacante Jadon Sancho caso recebe uma "oferta excepcional". Em entrevista ao portal "Goal", Hans-Joachim Watzke, CEO do clube, admitiu a possibilidade de se desfazer do inglês avaliado em 110 milhões de libras (R$ 864 milhões).- Sancho está conosco há muito mais tempo que Haaland. Se houver uma oferta excepcional nós iremos discutir com o jogador e seu empresário, como sempre. No entanto, estou certo de que o mercado funcionará de forma limitada.
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Sancho tem contrato com o Dortmund até 2023 e o clube não sente necessidade de negociá-lo nesta janela de transferências. Na última temporada, os alemães recusaram todas as propostas do Manchester United apesar dos Diabos Vermelhos e o atleta terem as bases salariais acertadas.