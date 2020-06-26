Dortmund e Hoffenheim se enfrentam pela última rodada da Bundesliga

Neste sábado, o Borussia Dortmund recebe o Hoffenheim, no Signal Iduna Park, às 10h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela última rodada da Bundesliga. Os visitante ainda lutam por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada contra o Wolfsburg, que enfrenta o Bayern de Munique, no mesmo horário.
Em entrevista, o treinador do Dortmund fez uma reflexão sobre o retorno do Campeonato Alemão em meio à uma pandemia global, que virou o mundo do avesso. Além disso, ele afirmou que sua equipe fez o melhor, mas o Bayern foi superior durante a competição: "Fizemos o nosso melhor, mas o FC Bayern foi ainda melhor" alegou.
- Sempre esperei que continuássemos jogando. Havia um plano imediato. Foi muito bem organizado porque a Alemanha estava muito melhor preparada do que os outros países da Europa - disse o treinador e completou.
Já o diretor de futebol do Hoffenheim, Alexander Rosen, relembrou a importância da vitória e de conquistar uma vaga na Liga Europa, não só para os cofres do clube como para a autoestima do torcedor. Ele também citou que a equipe venceu o Dortmund em outros momentos recentes e que tem condições de conseguir a vaga.
- Estamos falando do segundo melhor time da Alemanha. Todos gostamos de lembrar a vitória por 2 x 1 em Dortmund e a vitória por 3 x 1 há dois anos. No entanto, o passado não conta. Mas eu me concentro muito mais nos jogos passados e nas sessões de treinamento de nossa equipe. Queremos criar as condições no sábado para chegar ao sexto lugar. Não podemos influenciar o resto. - disse, e em seguida completou.
- É claro que queremos pular para o sexto lugar. Em uma temporada normal, a vantagem do sexto lugar seria ainda mais séria. Na próxima temporada, as eliminatórias não começarão até o final de setembro. No entanto, é nosso objetivo alcançar a fase de grupo diretamente. Além disso, é um fator financeiro - completou.
Prováveis escalações
Borussia Dortmund: R. Buerki, D. Zagadou, M. Hummels, L. Piszczek; A. Hakimi, J. Sancho, R. Guerreiro, J. Brandt, T. Hazard, A. Witsel; E. Haaland. Técnico:
Hoffenheim: O. Baumann, F. Grillitsch, B. Huebner, S. Posch; P. Kaderabek, S. Rudy, D. Samassekou, A. Kramaric, R. Skov; I. Bebou, M. Dabbur.