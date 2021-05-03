Dortmund diminui pedida por Jadon Sancho na janela de transferências

O Borussia Dortmund diminuiu a pedida por Jadon Sancho e deve cobrar entre 74 a 78 milhões de libras (R$ 553 milhões a R$ 583 milhões) para liberar o atacante na próxima janela de transferências, segundo o "Sport1". No entanto, ainda não há nenhuma proposta pelo jogador.Michael Zorc, diretor esportivo do clube, admitiu que o camisa sete pode deixar a Bundesliga em "certas condições". O jogador tem contrato até 2023, mas desperta o interesse de grandes clubes da Inglaterra, como Manchester United e Liverpool.