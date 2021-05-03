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futebol

Dortmund diminui pedida por Jadon Sancho na janela de transferências

Clube alemão não descarta saída do atacante na próxima temporada. Camisa sete tem contrato até 2023, mas é nome de interesse de clubes ingleses...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 10:48

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 10:48
Crédito: Sancho pode deixar o Dortmund na próxima janela de transferências (Ina Fassbender / AFP
O Borussia Dortmund diminuiu a pedida por Jadon Sancho e deve cobrar entre 74 a 78 milhões de libras (R$ 553 milhões a R$ 583 milhões) para liberar o atacante na próxima janela de transferências, segundo o "Sport1". No entanto, ainda não há nenhuma proposta pelo jogador.Michael Zorc, diretor esportivo do clube, admitiu que o camisa sete pode deixar a Bundesliga em "certas condições". O jogador tem contrato até 2023, mas desperta o interesse de grandes clubes da Inglaterra, como Manchester United e Liverpool.
> Veja a tabela da Bundesliga
O Dortmund espera vender o jogador em tempo útil para buscar uma reposição no mercado. O clube planeja iniciar a pré-temporada no final de julho e a expectativa é de que a operação seja encerrada antes desse período. Caso contrário, o clube deve travar novamente uma negociação.

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