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futebol

Dortmund confirma que quer Achraf Hakimi emprestado por mais um ano

Em entrevista coletiva, diretor esportivo Michael Zorc afirma que fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que o atleta marroquino permaneça por empréstimo no clube...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 11:32

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 11:32

Crédito: Ina Fassbender / AFP
Em entrevista coletiva, diretor esportivo do Borussia Dortmund, Michael Zorc, confirmou que fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que Achraf Hakimi permaneça por empréstimo no clube por mais uma temporada. Conforme seu contrato, o jogador marroquino terá que retornar ao Real Madrid na janela de transferência.
- A situação contratual é clara: ele retornará ao Real Madrid por enquanto. No entanto, estamos tentando garantir que ele jogará conosco novamente na próxima temporada . Mas ainda é muito cedo para discutir isso agora - disse Michael Zorc em entrevista coletiva.
Segundo o agente do jogador, Alejandro Camano, ele retornará ao clube merengue primeiro para se colocar à disposição do técnico Zinédine Zidane quando a temporada terminar e discutirá sobre todas as alternativas, inclusive permanecer com a camisa aurinegra por mais um ano. O desejo do atleta é permanecer na Alemanha, já que é uma das principais peças do treinador Lucien Favre.
Pelo Borussia Dortmund, Hakimi disputou 70 partidas, marcou 12 gols, e conquistou a Supercopa da Alemanha, em 2019. Já pela seleção marroquina, ele jogou 28 jogos e fez 2 tentos. O nome do jogador já foi ventilado em clubes como Chelsea, Arsenal, Tottenham, Paris Saint-Germain, Juventus e Bayern de Munique, mas a definição ficará para 2020/21.E MAIS:Tal pai, tal filho! Confira os esportistas que seguiram a carreira dos paisAo L!, especialistas analisam o envolvimento de jogadores com drogas e os efeitos dessas substânciasApós tropeço em casa, RB Leipzig visita o Hoffenheim no AlemãoConfira os jogos do Campeonato Espanhol nesta sexta-feiraJuventus e Milan se enfrentam pela Copa da Itália no primeiro jogo do país após pandemia de coronavírusCopa do Mundo de 2010, na África do Sul, completa 10 anos de sua estreia E MAIS:

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