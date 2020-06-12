Dortmund confirma que quer Achraf Hakimi emprestado por mais um ano

Crédito: Ina Fassbender / AFP

Em entrevista coletiva, diretor esportivo do Borussia Dortmund, Michael Zorc, confirmou que fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que Achraf Hakimi permaneça por empréstimo no clube por mais uma temporada. Conforme seu contrato, o jogador marroquino terá que retornar ao Real Madrid na janela de transferência.

- A situação contratual é clara: ele retornará ao Real Madrid por enquanto. No entanto, estamos tentando garantir que ele jogará conosco novamente na próxima temporada . Mas ainda é muito cedo para discutir isso agora - disse Michael Zorc em entrevista coletiva.

Segundo o agente do jogador, Alejandro Camano, ele retornará ao clube merengue primeiro para se colocar à disposição do técnico Zinédine Zidane quando a temporada terminar e discutirá sobre todas as alternativas, inclusive permanecer com a camisa aurinegra por mais um ano. O desejo do atleta é permanecer na Alemanha, já que é uma das principais peças do treinador Lucien Favre.