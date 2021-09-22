Donos de tokens do Corinthians escolhem Ronaldo para ter um busto no Parque São Jorge

Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Por meio da plataforma Socios.com, os torcedores do Corinthians decidiram que Ronaldo Fenômeno será o novo imortalizado na sede social do clube com um busto. O ex-atacante, que completou 45 anos nesta quarta-feira, foi o mais votado em enquete disponibilizada para os donos do fan token do Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com 63,58% dos votos, Ronaldo superou Basílio e Gilmar dos Santos Neves na eleição, em que somente os portadores dos tokens do Timão ($SCCP) puderam participar. Como cada unidade tem um peso, quem adquiriu mais, tem maior poder de decisão sobre o assunto colocado em votação na plataforma.

No início deste mês, no lançamento da comercialização, todas as 850 mil unidades disponibilizadas do fan token $SCCP foram vendidas em apenas duas horas. Foi o recorde brasileiro na negociação de ativos digitais. A arrecadação com essa oferta inicial chegou a 1,7 milhão de dólares, ou seja, cerca de R$ 8,8 milhões na cotação daquele dia. Acredita-se que o clube fica com 50%.