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Donos de tokens do Corinthians escolhem Ronaldo para ter um busto no Parque São Jorge

Primeira decisão tomada pelos torcedores na plataforma Socios.com foi a de imortalizar o Fenômeno na sede social do clube. Ex-atacante teve 63,58% dos votos na eleição...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 19:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 19:27
Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians
Por meio da plataforma Socios.com, os torcedores do Corinthians decidiram que Ronaldo Fenômeno será o novo imortalizado na sede social do clube com um busto. O ex-atacante, que completou 45 anos nesta quarta-feira, foi o mais votado em enquete disponibilizada para os donos do fan token do Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Com 63,58% dos votos, Ronaldo superou Basílio e Gilmar dos Santos Neves na eleição, em que somente os portadores dos tokens do Timão ($SCCP) puderam participar. Como cada unidade tem um peso, quem adquiriu mais, tem maior poder de decisão sobre o assunto colocado em votação na plataforma.
No início deste mês, no lançamento da comercialização, todas as 850 mil unidades disponibilizadas do fan token $SCCP foram vendidas em apenas duas horas. Foi o recorde brasileiro na negociação de ativos digitais. A arrecadação com essa oferta inicial chegou a 1,7 milhão de dólares, ou seja, cerca de R$ 8,8 milhões na cotação daquele dia. Acredita-se que o clube fica com 50%.
Ronaldo defendeu o Corinthians entre 2009 e 2011, conquistando dois títulos: o Campeonato Paulista de 2009 e a Copa do Brasil de 2009. Durante sua brilhante trajetória pelo Timão, ele fez 69 jogos e marcou 35 gols.

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