Donelli comemora estreia internacional no Corinthians: 'Muito feliz'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O garoto Matheus Donelli, de 19 anos, fez a sua estreia em uma competição internacional, ao entrar no segundo tempo da goleada do Corinthians por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), na última quarta-feira (27), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena.A prata da casa ganhou espaço nesta temporada, após a saída de Walter, para o Cuiabá, tornando o jovem corintiano reserva imediato do ídolo Cássio, dono da meta no Timão desde 2012.

Contra o River, Donelli entrou na etapa final, após o seu companheiro de posição sofrer uma fadiga muscular ainda no primeiro tempo.

– Muito feliz pela estreia em uma competição internacional, infelizmente o Cássio acabou saindo no primeiro tempo, pena que acabou sentindo essa lesão, mas tenho certeza que não vai ser nada. Feliz com o emprenho e o resultado da equipe. Agora é dar sequência nesse segundo semestre que vai ser de muito sucesso – disse o arqueiro à Corinthians TV.

Cássio será reavaliado pelo Departamento Médico corintiano nesta quinta-feira (27).

Matheus Donelli estreou entre os profissionais do Corinthians nesta temporada. Em março, o Timão sofreu um surto de Covid-19 que, dentre os jogadores atingidos, estava Cássio. Com isso, Matheus pôde ser titular da meta corintiana contra Palmeiras e Ponte Preta, pela segunda e terceira rodada da primeira fase do Paulistão. O goleiro voltou a campo na vitória do Alvinegro por 2 a 1 sobre o Novorizontino, pela 12ª rodada do Estadual, em Itaquera, no último dia 9 de maio.

Ainda assim, os 45 minutos jogadores contra o River Plate (PAR) foram os primeiros do jovem goleiro do Timão em uma competição internacional.