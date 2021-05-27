Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Donelli comemora estreia internacional no Corinthians: 'Muito feliz'

No entanto, o prata da casa lamentou problema físico sofrido por Cássio no primeiro tempo contra o River Plate (PAR): 'Certeza que não vai ser nada'...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 14:54
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O garoto Matheus Donelli, de 19 anos, fez a sua estreia em uma competição internacional, ao entrar no segundo tempo da goleada do Corinthians por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), na última quarta-feira (27), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena.A prata da casa ganhou espaço nesta temporada, após a saída de Walter, para o Cuiabá, tornando o jovem corintiano reserva imediato do ídolo Cássio, dono da meta no Timão desde 2012.
Contra o River, Donelli entrou na etapa final, após o seu companheiro de posição sofrer uma fadiga muscular ainda no primeiro tempo.
– Muito feliz pela estreia em uma competição internacional, infelizmente o Cássio acabou saindo no primeiro tempo, pena que acabou sentindo essa lesão, mas tenho certeza que não vai ser nada. Feliz com o emprenho e o resultado da equipe. Agora é dar sequência nesse segundo semestre que vai ser de muito sucesso – disse o arqueiro à Corinthians TV.
Cássio será reavaliado pelo Departamento Médico corintiano nesta quinta-feira (27).
Matheus Donelli estreou entre os profissionais do Corinthians nesta temporada. Em março, o Timão sofreu um surto de Covid-19 que, dentre os jogadores atingidos, estava Cássio. Com isso, Matheus pôde ser titular da meta corintiana contra Palmeiras e Ponte Preta, pela segunda e terceira rodada da primeira fase do Paulistão. O goleiro voltou a campo na vitória do Alvinegro por 2 a 1 sobre o Novorizontino, pela 12ª rodada do Estadual, em Itaquera, no último dia 9 de maio.
Ainda assim, os 45 minutos jogadores contra o River Plate (PAR) foram os primeiros do jovem goleiro do Timão em uma competição internacional.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados