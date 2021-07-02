Domínio e sufoco: Flamengo repete roteiro recente e segue sem conseguir 90 minutos consistentes

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em um roteiro parecido com partidas recentes, o Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, mas esteve longe de convencer. O principal motivo de preocupação é a bipolaridade de um time que esboça uma goleada no primeiro tempo e, ao mesmo tempo, acaba sofrendo até o minuto final, sem conseguir manter 90 minutos consistentes.

+ ATUAÇÕES: Pedro e Thiago Maia marcam e decidem vitória em noite de tempos distintos do FlamengoMesmo com desfalques importantes em função da Copa América, o Flamengo segue impondo respeito à grande maioria dos adversários no futebol brasileiro. Com um estilo de jogo propositivo, a equipe costuma enfrentar rivais com linhas baixas de marcação e não tem dificuldades de manter um amplo domínio no início das partidas.

Contra o Cuiabá não foi diferente: o Flamengo teve o controle da posse de bola no primeiro tempo com bom volume de jogo e pouco foi ameaçado na parte defensiva. A grande superioridade, no entanto, não foi refletida no placar, que foi apenas alterado com o gol de Pedro, aos 10 minutos de jogo.

Se a equipe conseguisse manter o mesmo nível de atuação após o intervalo, é possível imaginar que os gols sairiam naturalmente pela qualidade dos jogadores rubro-negros e a vitória seria tranquila. Mas, assim como nas partidas contra o Fortaleza e o RB Bragantino, não foi o que aconteceu.

Pelo lado positivo, o Flamengo venceu fora de casa, chegou aos 12 pontos e entrou no G-6 do Brasileirão, mesmo com dois jogos atrasados. Essa grande oscilação durante os 90 minutos, no entanto, precisa ser corrigida para o time que planeja brigar por todos os títulos na temporada. A volta dos selecionáveis, nas próximas semanas, é vista como fator de esperança por jogos mais consistentes.

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