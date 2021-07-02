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Domínio e sufoco: Flamengo repete roteiro recente e segue sem conseguir 90 minutos consistentes

Dificuldade para transformar superioridade em gols no primeiro tempo faz com que equipe se desgaste para segurar resultado diante de oscilações na etapa final...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 07:00

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 07:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em um roteiro parecido com partidas recentes, o Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, mas esteve longe de convencer. O principal motivo de preocupação é a bipolaridade de um time que esboça uma goleada no primeiro tempo e, ao mesmo tempo, acaba sofrendo até o minuto final, sem conseguir manter 90 minutos consistentes.
+ ATUAÇÕES: Pedro e Thiago Maia marcam e decidem vitória em noite de tempos distintos do FlamengoMesmo com desfalques importantes em função da Copa América, o Flamengo segue impondo respeito à grande maioria dos adversários no futebol brasileiro. Com um estilo de jogo propositivo, a equipe costuma enfrentar rivais com linhas baixas de marcação e não tem dificuldades de manter um amplo domínio no início das partidas.
Contra o Cuiabá não foi diferente: o Flamengo teve o controle da posse de bola no primeiro tempo com bom volume de jogo e pouco foi ameaçado na parte defensiva. A grande superioridade, no entanto, não foi refletida no placar, que foi apenas alterado com o gol de Pedro, aos 10 minutos de jogo.
Se a equipe conseguisse manter o mesmo nível de atuação após o intervalo, é possível imaginar que os gols sairiam naturalmente pela qualidade dos jogadores rubro-negros e a vitória seria tranquila. Mas, assim como nas partidas contra o Fortaleza e o RB Bragantino, não foi o que aconteceu.
Pelo lado positivo, o Flamengo venceu fora de casa, chegou aos 12 pontos e entrou no G-6 do Brasileirão, mesmo com dois jogos atrasados. Essa grande oscilação durante os 90 minutos, no entanto, precisa ser corrigida para o time que planeja brigar por todos os títulos na temporada. A volta dos selecionáveis, nas próximas semanas, é vista como fator de esperança por jogos mais consistentes.
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A equipe rubro-negra se reapresenta no Ninho do Urubu na tarde desta sexta-feira e inicia a preparação para o clássico contra o Fluminense, que será disputado no domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

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