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futebol

Domingos revela desejo de encerrar carreira no Santos e aceita jogar 'de graça'

Zagueiro revelado pelo Peixe declarou o seu amor ao clube que o colocou no futebol e revelou o desejo de ainda atuar na Baixada antes de se aposentar...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 14:03

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 14:03
Crédito: Domingos tem uma forte identificação com o Santos e deseja retornar ao clube (Divulgação
Revelado nas categorias de base do Santos, o experiente zagueiro Domingos revelou o seu desejo em encerrar sua carreira com a camisa do Peixe, apesar das propostas recebidas para disputar a elite do Campeonato Catarinense e Paranaense, além da Série A2 do Campeonato Paulista desta temporada. O zagueiro comentou sobre a sua ligação com a equipe da Baixada e diz que seria muito bom poder retornar um dia. O último clube que Domingos defendeu foi o São Caetano, conquistando o Paulistão Série A2 em 2020.- Sem dúvida alguma, o Santos é a minha verdadeira paixão. Fui muito profissional por onde passei, mas sempre levei comigo o apreço que tenho pelo Peixão. Pra mim, seria uma honra ter a oportunidade de encerrar a carreira onde comecei e no clube que me projetou para o futebol. Topo até ficar sem receber salário para que isso possa acontecer - declarou Domingos.Contudo, desde que deixou o São Caetano no começo do mês de outubro de 2020, o zagueiro vem mantendo a forma física de forma particular e afirma que se encontra em boas condições para voltar aos gramados. A última vez que entrou em campo foi há pouco mais de quatro meses. Naquela ocasião, o Azulão do ABC paulista venceu o São Bento pelo placar de 3 a 2, no primeiro duelo da final do Campeonato Paulista da Série A2.- Estou com muita vontade de realizar o meu sonho em me despedir das quatro linhas como atleta com a camisa do Santos. E sem dúvida sei da responsabilidade que é vestir este manto sagrado, e caso isso aconteça, estou preparado para fazer o melhor por esse grande clube do futebol mundial - completou.Domingos defendeu as cores do Santos em 150 partidas e marcou sete gols entre 2004 e 2009. Com a camisa do Alvinegro praiano conquistou os títulos do Brasileirão 2004 e do Campeonato Paulista (2006 e 2007). Ao longo de sua carreira ele também vestiu as camisas do Grêmio, onde foi campeão Brasileiro da Série B 2005, Portuguesa, Guarani, vice-campeão Paulista de 2012, Al-Kharaitiyat (QAT), Santo André, Aparecidense e São Caetano, equipe pela qual sagrou-se campeão Paulista da Série A2 da última temporada.

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