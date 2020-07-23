Domènec Torrent diz conhecer elenco e fala sobre notícias o ligando ao Flamengo

Crédito: Arquivo Pessoal

Com o nome estudado pelo Flamengo como possível substituto de Jorge Jesus, Domènec Torrent enxerga a possibilidade de dirigir a equipe carioca com bons olhos. Em entrevista ao jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o espanhol, que foi auxiliar de Pep Guardiola por anos, classificou o clube da Gávea como um dos maiores do mundo, mas afirmou não ter sido procurado até o momento.

- Também leio os jornais, sei dos rumores, mas não fui contactado diretamente. Na América do Sul, tenho um colaborador de confiança, que me advertiu que poderia haver interesse da parte deles. Mas até hoje não falei com ninguém. A minha prioridade é treinar um grande clube. O Flamengo é um dos maiores ao redor do mundo — afirmou o técnico espanhol de 58 anos, livre no mercado.

Após encerrar a parceria de trabalho com Guardiola, de quem foi auxiliar e braço direito no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, Domènec Torrent foi aos Estados Unidos e dirigiu o New York City até o final de 2019.

Por fim, na entrevista a Di Marzio, o treinador afirmou ter acompanhado o futebol brasileiro em 2019 e ter total conhecimento do elenco do Flamengo.