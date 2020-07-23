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futebol

Domènec Torrent diz conhecer elenco e fala sobre notícias o ligando ao Flamengo

Ex-auxiliar de Guardiola e ex-técnico do New York City, o espanhol está livre no mercado...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 16:00

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 16:00

Crédito: Arquivo Pessoal
Com o nome estudado pelo Flamengo como possível substituto de Jorge Jesus, Domènec Torrent enxerga a possibilidade de dirigir a equipe carioca com bons olhos. Em entrevista ao jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o espanhol, que foi auxiliar de Pep Guardiola por anos, classificou o clube da Gávea como um dos maiores do mundo, mas afirmou não ter sido procurado até o momento.
- Também leio os jornais, sei dos rumores, mas não fui contactado diretamente. Na América do Sul, tenho um colaborador de confiança, que me advertiu que poderia haver interesse da parte deles. Mas até hoje não falei com ninguém. A minha prioridade é treinar um grande clube. O Flamengo é um dos maiores ao redor do mundo — afirmou o técnico espanhol de 58 anos, livre no mercado.
Após encerrar a parceria de trabalho com Guardiola, de quem foi auxiliar e braço direito no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, Domènec Torrent foi aos Estados Unidos e dirigiu o New York City até o final de 2019.
Por fim, na entrevista a Di Marzio, o treinador afirmou ter acompanhado o futebol brasileiro em 2019 e ter total conhecimento do elenco do Flamengo.
- Eu gosto de me manter atualizado sobre o futebol ao redor do mundo. Então, vi muitas partidas do Campeonato Brasileiro no último ano. Conheço perfeitamente a equipe que eles têm - declarou o técnico Domènec Torrent.

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