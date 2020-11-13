Dome Torrent e comissão técnica vão ao Ninho do Urubu, e Diego agradece: 'Desejo o melhor para todos vocês'

Rogério Ceni já iniciou o trabalho no comando do Flamengo - inclusive, já estreou diante do São Paulo, na última quarta -, mas seu antecessor Domènec Torrent e sua comissão técnica estiveram no Ninho do Urubu nesta semana, após terem as demissões oficializadas pela direção do clube na última segunda.
Nesta sexta, o meia Diego postou uma foto de agradecimento e despedida ao lado de Dome, do auxiliar Jordi Guerrero e do preparador físico Julian Jimenez.
- Muito obrigado, meus amigos. Desejo o melhor para todos vocês! - publicou o camisa 10 do Flamengo, que teve o post compartilhado por Dome Torrent.