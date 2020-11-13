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Dome Torrent e comissão técnica vão ao Ninho do Urubu, e Diego agradece: 'Desejo o melhor para todos vocês'

Camisa 10 do Flamengo compartilhou foto em despedida da comissão de Dome Torrent...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 17:02

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 17:02

Crédito: Divulgação Instagram/@diegoribas10
Rogério Ceni já iniciou o trabalho no comando do Flamengo - inclusive, já estreou diante do São Paulo, na última quarta -, mas seu antecessor Domènec Torrent e sua comissão técnica estiveram no Ninho do Urubu nesta semana, após terem as demissões oficializadas pela direção do clube na última segunda.
Nesta sexta, o meia Diego postou uma foto de agradecimento e despedida ao lado de Dome, do auxiliar Jordi Guerrero e do preparador físico Julian Jimenez.
- Muito obrigado, meus amigos. Desejo o melhor para todos vocês! - publicou o camisa 10 do Flamengo, que teve o post compartilhado por Dome Torrent.

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