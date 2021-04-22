Dome lamenta não ter utilizado o 3-4-3 no Flamengo e diz: 'Eles trocam de técnico muito rápido no Brasil'

Domènec Torrent viveu uma curta e intensa passagem pelo Flamengo, que durou 99 dias, com um aproveitamento de 64,1%. E, nesta quinta-feira, o treinador catalão falou da trajetória no Brasil e lamentou não ter utilizado o seu esquema tático predileto, em participação numa conferência virtual organizada pela "The Coaches' Voice".- A formação que mais gosto é o 3-4-3. No Flamengo conversei muito sobre o assunto com o Filipe Luís. Mas não tive tempo, porque tenho a certeza de que deve treinar ele. É muito diferente do 5-3-2. E no Brasil eles trocam de técnico muito rápido.
- No Flamengo, nos custou caro pois, devido à pandemia, jogávamos dia sim, dia não. Fomos líderes por alguns dias no torneio local, também na Libertadores. A maior dificuldade era a falta de tempo e treinamento - finalizou.
Em novembro de 2020, Torrent deixou o Flamengo com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas, com o time classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas da Copa Libertadores e em terceiro lugar do Brasileirão. Atualmente, Dome está sem clube.