Dome destaca virada do Flamengo com 'personalidade' e dispara contra calendário: 'Uma autêntica loucura'

Crédito: Dome viu o Flamengo vencer o Vasco por 2 a 1, em São Januário (Reprodução / Dugout

O Flamengo alcançou uma vitória de virada diante do Vasco, neste sábado, em São Januário, por 2 a 1. Agora com 27 pontos e na cola do Atlético-MG, o time de Domènec Torrent acredita estar em ascensão no Campeonato Brasileiro. E o técnico catalão vibrou com o triunfo à base de "personalidade".- Estamos muito felizes que viramos o resultado com personalidade. Normalmente, quando você está perdendo, joga com bola longa ou muito direto. Mas no estilo de jogo brasileiro, tem que ter personalidade. Jogamos e conseguimos reverter o resultado. Com personalidade, o time vai melhorando pouco a pouco.

Além disso, Dome, ao responder acerca do cenário do próximo jogo, quando terá que escalar o time sem Diego Ribas (suspenso), Everton Ribeiro e Arrascaeta (convocados às suas respectivas seleções), foi contundente ao definir a sequência de partidas (são cinco jogos em 12 dias, por exemplo):

- É muito difícil, porque vamos ter cinco jogos em 12 dias. Já sabíamos que isso podia acontecer, mas vamos procurar fazer o melhor time para o próximo jogo. E não é importante só o próximo jogo, porque depois de dois dias vamos jogar de novo. Isso é uma autêntica loucura, autêntica loucura. Ninguém pode jogar bem duas vezes em 48 horas.

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Dome se referiu aos jogos diante de Goiás, nesta terça-feira (o próximo compromisso), e Red Bull Bragantino, na quinta (17). Ambos serão no Maracanã - sendo que contra o Esmeraldino será um duelo atrasado, pela 11ª rodada.

Confira outros trechos da entrevista coletiva:

Crescimento de produção no segundo tempo

- Os técnicos servem para isso. Quando você tem problemas e não joga muito bem, temos que ajustar algumas coisas. No intervalo, você tem mais informação do que antes do jogo. Quando jogamos com os laterais e os extremos na mesma linha, tivemos dificuldades. Ajustamos isso no intervalo.

Saída de Natan

- Falo muito com o departamento médico, especialmente com o Dr. Tannure. Durante a semana, percebemos que o Pedro e o Natan eram os mais cansados e tinham risco de lesão. O jogador sempre quer jogar, mas foi por precaução. O Léo entrou e jogou bem.

Importância do Gerson

- Quando você tem um jogador como o Gerson, que pode jogar em várias posições, significa que você tem um jogador muito completo. Já jogou como extremo-esquerdo contra o Barcelona (EQU) e como extremo-direito nos últimos dois jogos. Temos mais jogadores no elenco que podem fazer isso.

Paciência com Michael

- Temos que ter paciência com todos. Não é fácil jogar 20 minutos e jogar bem. O ritmo do jogo estava muito alto quando ele entrou. Temos que defender Michael também, porque ajudou o time. Talvez pudesse ter finalizado melhor, mas não é fácil para os atletas. No último jogo, ele jogou muito bem. Isso é um time. Não se trata de Michael, Pedro ou Vitinho.

Ausências de Arrascaeta e Everton Ribeiro e reforços