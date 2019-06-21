Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Casa nova

Ídolo da Desportiva, Edinho acerta com o Rio Branco para a Copa ES

Meia deixa o passado grená para trás e fecha com o Capa-Preta, arquirrival da equipe de Jardim América

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 01:56

Publicado em 

21 jun 2019 às 01:56
Bicampeão capixaba, artilheiro do Campeonato Iraniano (onde ganhou o apelido de "Ronaldinho do Irã" e selecionável para a Copa do Mundo de 2014 pela seleção asiática. Ídolo de torcidas rivais e inclusive com títulos conquistados por elas. Um jogador que sobe qualquer time de patamar no futebol capixaba e que mesmo aos 37 anos de idade ainda consegue causar um grande burburinho nas redes sociais.
Edinho tem forte identificação com a Desportiva e brilhou no futebol do Irã, onde foi ídolo Crédito: Divulgação
Essas são algumas das credenciais do meia Edinho, que finalmente chegou a um acordo com o Rio Branco e vai reforçar o time tanto no amistoso diante do Vasco, no dia 29 de junho, no Kleber Andrade, e também na disputa da Copa Espírito Santo 2019, que começa no dia 10 de agosto.
O interesse do Rio Branco em Edinho surgiu nos últimos dias e foi ganhando força com o passar do tempo. O meio-campista recebeu uma proposta, fez uma contra-proposta, elogiou o clube e nesta quinta-feira, o acerto estava por detalhes, o que acabou se consolidando durante a noite.
O clube ainda não confirma oficialmente a contratação do jogador, mas deve anunciá-lo nesta sexta-feira. Porém, a reportagem do GloboEsporte.com confirmou com múltiplas fontes o acerto entre clube e jogador, que inicialmente deve ser até o fim da Copinha, em novembro.
Edinho é bicampeão capixaba, pelo Vitória-ES (2006) e pela Desportiva Ferroviária (2016). Pela Locomotiva Grená, o jogador foi o craque do Capixabão de 2016, além de ter conquistado o título da Série B do Capixabão de 2007 pela Desportiva Capixaba.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Estádio Kleber Andrade Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados