Ídolo da Desportiva, Edinho acerta com o Rio Branco para a Copa ES

Bicampeão capixaba, artilheiro do Campeonato Iraniano (onde ganhou o apelido de "Ronaldinho do Irã" e selecionável para a Copa do Mundo de 2014 pela seleção asiática. Ídolo de torcidas rivais e inclusive com títulos conquistados por elas. Um jogador que sobe qualquer time de patamar no futebol capixaba e que mesmo aos 37 anos de idade ainda consegue causar um grande burburinho nas redes sociais.

Edinho tem forte identificação com a Desportiva e brilhou no futebol do Irã, onde foi ídolo Crédito: Divulgação

Essas são algumas das credenciais do meia Edinho, que finalmente chegou a um acordo com o Rio Branco e vai reforçar o time tanto no amistoso diante do Vasco, no dia 29 de junho, no Kleber Andrade, e também na disputa da Copa Espírito Santo 2019, que começa no dia 10 de agosto.

O interesse do Rio Branco em Edinho surgiu nos últimos dias e foi ganhando força com o passar do tempo. O meio-campista recebeu uma proposta, fez uma contra-proposta, elogiou o clube e nesta quinta-feira, o acerto estava por detalhes, o que acabou se consolidando durante a noite.

O clube ainda não confirma oficialmente a contratação do jogador, mas deve anunciá-lo nesta sexta-feira. Porém, a reportagem do GloboEsporte.com confirmou com múltiplas fontes o acerto entre clube e jogador, que inicialmente deve ser até o fim da Copinha, em novembro.