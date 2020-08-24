Dois torcedores do Santos morrem após briga com palmeirenses

Crédito: Divulgação/Santos

Uma briga entre torcedores do Santos e do Palmeiras deixou dois santistas mortos na noite deste domingo em Mauá, região metropolitana de São Paulo. Três pessoas foram detidas pela polícia e o caso está sendo investigado no 1º Distrito Policial de Mauá.

De acordo com o 'G1', a confusão começou por volta das 22h quando um grupo de palmeirenses comemorava a vitória do time por 2 a 0 contra o Santos em um posto de combustível na Avenida Portugal, uma das principais vias da cidade.

Em determinado momento, começou uma briga generalizada. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), os santistas chegaram armados com pedaços de pau e começou uma briga entre os torcedores. Dois santistas foram baleados e morreram a caminho do hospital. Um outro torcedor levou um tiro de raspão foi socorrido, medicado e liberado.

Os palmeirenses tentaram fugir em um carro preto, mas a GCM localizou o veículo e efetuou a prisão de três pessoas. O cabo André Gonçalves afirmou à TV Globo, que os torcedores do Palmeiras afirmaram que o uso da arma de fogo para para se defenderem.

- Eles disseram que como estavam em minoria, em menor número, na hora do confronto, pra defesa deles próprios, resolveram sacar a arma de fogo pra tentar se defender e se desvencilhar das agressões por parte da outra torcida. Os mesmos foram abordados e conduzidos ao 1º Distrito Policial onde foi feita a confissão por parte dos mesmos - afirmou à 'TV Globo.