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futebol

Dois torcedores do Santos morrem após briga com palmeirenses

Confusão ocorreu quando torcedores do Palmeiras comemoravam vitória sobre o Santos no último domingo, em um posto de combustível em Mauá. Três pessoas foram detidas...

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 09:26

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 09:26
Crédito: Divulgação/Santos
Uma briga entre torcedores do Santos e do Palmeiras deixou dois santistas mortos na noite deste domingo em Mauá, região metropolitana de São Paulo. Três pessoas foram detidas pela polícia e o caso está sendo investigado no 1º Distrito Policial de Mauá.
De acordo com o 'G1', a confusão começou por volta das 22h quando um grupo de palmeirenses comemorava a vitória do time por 2 a 0 contra o Santos em um posto de combustível na Avenida Portugal, uma das principais vias da cidade.
Em determinado momento, começou uma briga generalizada. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), os santistas chegaram armados com pedaços de pau e começou uma briga entre os torcedores. Dois santistas foram baleados e morreram a caminho do hospital. Um outro torcedor levou um tiro de raspão foi socorrido, medicado e liberado.
Os palmeirenses tentaram fugir em um carro preto, mas a GCM localizou o veículo e efetuou a prisão de três pessoas. O cabo André Gonçalves afirmou à TV Globo, que os torcedores do Palmeiras afirmaram que o uso da arma de fogo para para se defenderem.
- Eles disseram que como estavam em minoria, em menor número, na hora do confronto, pra defesa deles próprios, resolveram sacar a arma de fogo pra tentar se defender e se desvencilhar das agressões por parte da outra torcida. Os mesmos foram abordados e conduzidos ao 1º Distrito Policial onde foi feita a confissão por parte dos mesmos - afirmou à 'TV Globo.
Em campo, o clássico entre Palmeiras e Santos, que aconteceu no Morumbi, terminou com derrota do Peixe por 2 a 1.

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