Dois setores esgotados: Fluminense vende mais de 28 mil ingressos para jogo com a Chapecoense

O Fluminense terá casa cheia no último jogo da temporada. Com mais de 28 mil ingressos vendidos, a torcida esgotou também o Setor Leste Inferior, além do Sul. Com a alta procura, o clube já havia anunciado na última sexta-feira a abertura das vendas para o Oeste, que segue visando a partida de quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, diante da Chapecoense. O Flu está a uma vitória de garantir a classificação pelo menos para a pré-Libertadores, podendo confirmar já neste domingo, às 16h, contra o Bahia, fora de casa.

Veja a tabela do Brasileirão

Veja abaixo as informações de compra dos ingressos de setores ainda disponíveis:

Setor Oeste:

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0*- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 15**- Guerreiro – R$ 45

*Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.** Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.

Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Não-Sócios- Inteira - R$ 60- Meia-entrada - R$ 30

Vendas em fluminensefc.futebolcard.com

Maracanã Mais(Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não alcóolicas incluídas)

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021, Pacote Futebol, Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 132

Não-Sócios- Inteira - R$ 200- Meia-entrada - R$ 132

*IMPORTANTE: Para a retirada da gratuidade de menores de 12 anos, é obrigatório que o responsável tenha o ingresso para o mesmo setor. Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades serão concedidas somente no Setor Sul para a torcida do Fluminense e NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.RETIRADA DO INGRESSO

Com as duas novas modalidades de acesso ao estádio (E-Ticket e carteirinha do sócio), a retirada não é mais obrigatória. No entanto, quem desejar efetuar a troca precisará seguir o seguinte procedimento: o torcedor deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada).

Os sócios com direito a dois ingressos com 100% de desconto terão que retirar o segundo ingresso na companhia da pessoa que será contemplada com o ingresso extra (que deve ser cadastrada no momento do check-in). Essa pessoa tem que também precisa apresentar os documentos exigidos para a retirada.

Confira os pontos de venda e retirada:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dias 6/12 a 8/12 (segunda e quarta), das 10h às 20h- Dia 9/12 (quinta), das 10h às 18h

Maracanã – Bilheteria 1- Dias 7/12 a 8/12 (terça e quarta), das 10h às 17h- Dia 9/12 (quinta), Bilheteria 1 das 10h até o final do primeiro tempo; Bilheteria 2 das 13h até o final do primeiro tempo

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)- Dias 6/12 a 9/12 (segunda e quinta), das 10h às 18h

Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Avenida Maracanã, 987, Bloco 4, Loja 08)- Dias 6/12 a 8/12 (segunda e quarta), das 10h às 21h- Dia 9/12 (quinta), das 10h às 20h

Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Gavião Peixoto, 104, Icaraí)- Dias 6/12 a 8/12 (segunda e quarta), das 10h às 17h- Dia 9/12 (quinta), das 10h às 17h

Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua 15 de Novembro, 8, Loja 369)- Dias 6/12 a 8/12 (segunda e quarta), das 10h às 21h- Dia 9/12 (quinta), das 10h às 17h

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Dias 6/12 a 8/12 (segunda e quarta), das 10h às 21h- Dia 9/12 (quinta), das 10h às 18h

Shopping Caxias – Loja Oficial Fluminense FC (Rodovia Washington Luiz, 2895, Loja 202 D)- Dias 6/12 a 8/12 (segunda e quarta), das 10h às 21h- Dia 9/12 (quinta), das 10h às 16h

Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206 S, Piso L2)- Dias 6/12 a 8/12 (segunda e quarta), das 10h às 21h- Dia 9/12 (quinta), das 10h às 16h

Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)- Dias 6/12 a 8/12 (segunda e quarta), das 10h às 21h- Dia 9/12 (quinta), das 10h às 16h

Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Loja 815)- Dias 6/12 a 8/12 (segunda e quarta), das 10h às 21h- Dia 9/12 (quinta), das 10h às 18h

Ilha Plaza – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208 - Ilha do Governador)- Dias 6/12 a 8/12 (segunda e quarta), das 10h às 21h- Dia 9/12 (quinta), das 10h às 16h

Top Shopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540)- Dias 6/12 a 8/12 (segunda e quarta), das 10h às 21h- Dia 9/12 (quinta), das 10h às 16h

São Gonçalo Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. São Gonçalo, 100, Loja 278)- Dias 6/12 a 8/12 (segunda e quarta), das 10h às 21h- Dia 9/12 (quinta), das 10h às 16h

IMPORTANTE: Gratuidades só poderão ser retiradas em Laranjeiras e no Maracanã (Bilheteria 1). NÃO haverá retirada no dia da partida.

RETIRADA CATIVA – Célio de Barros- Dia 8/12 (quarta) – das 10h às 17h- Dia 9/12 (quinta) – das 10h às 12h

Torcida visitante:

Os ingressos para a torcida visitante será vendido através do site fluminensefc.futebolcard.com.

Para ter acesso ao estádio, os torcedores do time visitante deverão se dirigir ao guichê de acesso do Setor Norte (Portão E) de posse do voucher da compra.